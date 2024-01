Copa da Inglaterra: Antony marca e Manchester United vai às oitavas

Anthony (centro) é celebrado. Ele fez um gol e deu uma assistência na vitória do United sobre o Newport - (crédito: Foto: Divulgação Twitter @ManUtd) Jogada10 Jogada10

Neste domingo (28/1), o Manchester United foi até o País de Gales, no acanhado Rodney Parede (7.850 lugares) para visitar o Newport, pela quarta fase da Copa da Inglaterra. Como era de se esperar contra um time que é o 14º colocado quarta divisão inglesa, o United venceu e avançou às oitavas de final. Mas jogando futebol decepcionante. E o triunfo por apertado 4 a 2 só foi definido na reta final. Bernardo Silva e Kobbie Mainoo marcaram para os Red Devils, que abriram 2 a 0. O time da casa empatou com Morris e Evans. Mas Antony e Hojlund (este nos acréscimos) definiram o 4 a 2.

Este jogo marcou a volta de Casemiro ao time titular, após recuperar-se de lesão. Ele já tinha sido relacionado para o banco no último jogo, mas não foi a campo. Casemiro fez jogo discreto. Já o outro brazuca, Antony, além do gol, deu a assistência para o tento de Bruno Fernandes e foi o melhor em campo.

Manchester United na frente no 1º tempo

Logo de inicio o United já foi abrindo 2 a 0. O primeiro gol saiu aos sete minutos. Bruno Fernandes recebeu pela esquerda, tocou para Antony e recebeu de volta na área para abrir o placar. Aos 13 minutos, Dalot atacou pela direita, deu umas pedaladas e rolou para Kobbie Manoo, que entrava na área. O chute do garoto de 18 anos foi certeiro e o United ampliou.

A goleada sobre um time da quarta divisão parecia iminente, Afinal, com 75% de posse e sempre perto da área do rival, era de se esperar mais gols ainda na primeira etapa. Mas isso não ocorreu. Teve uma bola na trave de Garnacho, um chute perigoso de Antony, mas quem botou na rede foi Newport, num belo chute de Morris aos 36, após chutão do goleiro Townsend.

Antony desencanta

Na volta do intervalo, a surpresa: logo aos dois minutos, uma falha na marcação da defesa do United deu a chance para o time da casa empatar: Lewis recebeu pela esquerda e Evans, de biquinho, se antecipou a Varane, deixando tudo igual. Este empate levaria a um jogo-extra. Mas o alívio do United veio aos 30 minutos. Um chute de Shaw bateu na trave e a volta ficou com Antony, que bateu de primeira, fazendo o seu primeiro gol na temporada.

Nos minutos finais, o Newport deu trabalho à defesa do United, tentando o empate. Porém, nos acréscimos, em lance confuso na área dos donos da casa, Hojlund fez o quarto gol dos visitantes. Fim de um jogo que o United teve 72% de posse e 22 finalizações. Mas o Newport caiu de pé, com 15 finalizações e dois gols contra um gigante.

