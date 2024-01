Palacios tem lesão confirmada e desfalca Corinthians no clássico

Palácios tem lesão confirmada no Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians confirmou que o lateral-esquerdo Diego Palacios, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e será desfalque nas próximas partidas. Sem confirmar o tempo de recuperação, é certo que o jogador está fora do duelo contra o São Paulo, nesta terça-feira (30). O clássico acontece na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Aliás, Palacios se lesionou nos acréscimos do primeiro tempo, do duelo entre Corinthians e São Bernardo. Aos 51 minutos, o lateral equatoriano deixou o gramado após sentir dores na perna direita. Pouco antes, o jogador tentou passar pela marcação do defensor do São Bernardo gingando e tentando o drible. O Timão jogou os minutos finais da primeira etapa tempo sem fazer a substituição do lateral. Afinal, Mano Menezes já havia feito uma mudança na primeira etapa, quando tirou o zagueiro Caetano para a entrada do atacante Romero. Assim, não quis queimar outra parada.

“Logo após a partida, o atleta Diego Palácios retornou ao CT Dr. Joaquim Grava para avaliação médica. Pela manhã, passou por exames e foi constatada uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador já iniciou tratamento sob a supervisão do departamento médico”, informou o clube.

Aliás, a partida marcou a primeira de Diego Palacios com a camisa corintiana. Afinal, nos dois primeiros jogos da temporada, Hugo atuou na lateral-esquerda. Assim, ele deve retornar no clássico contra o São Paulo. Outra opção para o setor, Matheus Bidu, vem treinando separado do restante do elenco.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.