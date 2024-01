Jogo do Paulistão A3 pode ser anulado por excesso de substituições

Jogo entre Grêmio Prudente e Catanduva pode ser anulado por excesso de substituições do visitante - (crédito: Foto: Murilo Aguilar/Grêmio Prudente) Jogada10 Jogada10

Um jogo da terceira divisão do Paulistão, Grêmio Prudente x Catanduva está atraindo a atenção por causa de um fato inusitado. Afinal, no duelo deste sábado (27/1) no Paulo Constantino, em Presidente Prudente (SP), o árbitro Vinícius Bettio apontou que houve seis substituições na equipe visitante. Ou seja, uma a mais que o limite permitido pelas normas do futebol. Assim, a partida, que o Catanduva venceu por 2 a 1, corre o risco de anulação. E mais: quem fez o gol foi exatamente o sexto a entrar, o veterano Thiago Ribeiro. E mais ainda: o gol foi de letra.

“Aos 79 minutos de jogo foi realizada uma substituição para a equipe Catanduva, sendo a do número 17, Nathan, no lugar do número 8, Pedro Demarchi, sendo essa a sexta substituição da equipe”, disse o juiz na súmula da partida.

A substituição indevida ocorreu dois minutos antes do gol da vitória do time de Catanduva – um golaço de letra do veterano Thiago Ribeiro, atacante de 37 anos que tem vasto currículo por times do Brasil e do exterior. O gol, inclusive, foi o primeiro do atleta desde a sua chegada ao Catanduva, em outubro de 2023.

Ironicamente, Thiago foi o sexto a entrar em campo nas substituições do treinador Ivan Canela. Na súmula, o veterano consta como o quinto reserva que o técnico chamou. Mas, na prática, Thiago entrou em campo segundos depois de Nathan. Ou seja, a polêmica ganhou um ingrediente a mais.

Assim, o Grêmio Prudente tem todo interesse de uma anulação deste jogo do Paulistão, já que a derrota saiu dos pés de um jogador que, teoricamente, pisou no gramado num momento em que outros cinco atletas do banco de reservas já estavam a postos.

Treinador do Catanduva lamenta o erro no Paulistão

O técnico do Catanduva deu entrevista após o jogo e reconheceu o equívoco. Assim, ele lamentou que o resultado possa deixar de valer.

“Não sabemos o que vai acontecer. Um fato que nunca vi em outra oportunidade. Uma pena, pois foi um espetáculo bonito, independentemente de nossa vitória. Foi um jogo eletrizante”, disse.

