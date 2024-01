Na estreia de Scarpa, Hulk brilha e Atlético goleia

Hulk levou vantagem várias vezes sobre a defesa do Democrata. Neste lance, o craque do Galo parte para cima de Lula - (crédito: Foto: Pedro Souza / Clube Atlético Mineiro) Jogada10 Jogada10

No jogo que marcou a estreia de Gustavo Scarpa, o Atlético não teve a menor dificuldade para golear o Democrata de Governador Valadares, neste domingo (28/1), na Arena MRV, 4 a 0. Neste duelo pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, o apoiador ex-Palmeiras e Nottingham/ING entrou no segundo tempo, quando o Galo já vencia por 3 a 0, gols de Maurício Lemos, Zaracho e Edenílson. Fez jogo discreto, aparecendo em cruzamentos e bolas paradas, mas ainda longe da melhor forma. No fim, Hulk fechou o placar.

Com a vitória, o Atlético soma os primeiros três pontos, assumindo a ponta do Grupo B, pois tem saldo melhor do que o Villa Nova. Contudo, o Uberlândia tem um ponto e ainda joga na rodada. Assim, pode assumir a liderança. Mas o Democrata é o lanterna do Grupo C, com zero. Nesta fase, o time de um grupo enfrenta apenas os rivais dos outros dois grupos. Ao fim, somente o campeão de cada grupo e o melhor segundo colocado geral avançam à semifinal.

Atlético massacra no 1º tempo

No ínício o Democrata deu sustos no Atlético através de ligações diretas. Aos cinco, quase gol. Pedro Oliveira, pela esquerda, chutou para grande defesa de Everson. Mas logo o Galo se impôs. O goleiro Luís Augusto já tinha feito grande defesa em chute de Hulk quando aos nove, após escanteio curto na direita, Hulk recebeu. O craque cruzou na cabeça o zagueiro Maurício Lemos. Galo 1 a 0. O Democrata se descontrolou, por pouco não levou o segundo num erro de saída de bola. Porém, acabou vazado aos 15, Hulk avançou pela direita, foi ao fundo e cruzou para a conclusão de Zaracho.

E tome Galo. Edenílson (duas vezes) e Arana, desperdiçaram oportunidades. Mas a defesa da Pantera não encaixava a marcação em cima de Edenílson e o meia, na terceira vez que apareceu na área, não vacilou. Recebeu de Zaracho e, livre, tocou rasteiro no canto direito. O quarto só não saiu por preciosismo de Hulk, que tentou um drible a mais quando estava em condição de chutar e perdeu a bola. Mas estava fácil demais.

Estreia de Scarpa, mas é discreto

Na volta do Intervalo, a novidade: Gustavo Scarpa entrou no Galo no lugar de Igor Gomes, fazendo a sua estreia. O panorama da etapa final seguiu a toada dos primeiros 45 minutos: Democrata buscando eventuais lançamentos e o Galo sempre com lances de perigo. Hulk mandou uma na trave; Zaracho chutou para grande defesa de Luiz Augusto. Scarpa, discreto, aparecia em alguns lances de bola parada. Porém, ainda longe da melhor forma.

O Galo, mesmo perdendo um pouco do ímpeto na reta final, ampliou aos 36. Pavón, caindo pela dieita, tocou para Hulk, na esquerda. Ele matou com estilo, entrou na área e bateu para deixar o placar em 4 a 0.

ATLÉTICO 4X0 DEMOCRATA-GV

2ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 28/1/2024

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano (Sarávia, 25’/2ºT), Maurício Lemos, Jemerson (Igor Rabello, 35’/2ºT) e Arana (Rubens, 28’/2ºT); Otávio, Edenilson, Zaracho (Pavón, 25’/2ºT) e Igor Gomes (Scarpa, Intervalo); Paulinho e Hulk. Técnico: Luis Felipe Scolari

DEMOCRATA-GV: Luiz Augusto; Weslen (Jair, 40’/2ºT), Donato, Lula e Wender; Jorge Pedra, Alemão (Almer Salas, 40’/2ºT), Bruninho e Pedro Oliveira (Lennon, 25’/2ºT); Richard (Gabriel Pereira, 14’/2ºT) e Gutinho (João Sala, Intervalo). Técnico: Gian Rodrigues

Gols: Mariano, 9’/2ºT (1-0); Zaracho, 15’/1ºT (2-0); Edenilson, 41’/1ºT (3-0); Hulk, 36’/2ºT (4-0)

Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior.

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo e Magno Arantes Lira

VAR: Rodolpho Toski Marques.

Cartões amarelos: Wender (ATL)

