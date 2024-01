Vasco leva gol no fim e fica no empate com o Bangu

Vasco ficou muito perto da vitória, mas levou gol no fim - (crédito: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

Com um segundo tempo de grandes emoções, Bangu e Vasco empataram em 2 a 2 , pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Nos acréscimos, Payet chegou a colocar o Cruz-Maltino em vantagem, mas no lance seguinte, João Victor deixou tudo igual em cobrança de pênalti. Vale destacar que o Gigante da Colina jogou praticamente todo o jogo com um a menos, já que o volante Jair foi expulso logo aos quatro minutos da etapa inicial.

Com o resultado, o Vasco chegou a oito pontos, na segunda colocação provisória da Taça Guanabara. Já o Bangu somou o seu primeiro ponto em quatro jogos disputados, em 11º lugar. Na próxima rodada, o Cruz-Maltino encara o Nova Iguaçu, às 18h10 (de Brasilia) da próxima quarta-feira (31). Já o time da Zona Oeste do Rio enfrenta o Fluminense, na quinta (01 de fevereiro), às 21h30.

Vasco perde Jair expulso no início

O jogo se iniciou com o Vasco mandando na partida. Contudo, logo aos quatro minutos, o volante Jair fez uma falta dura em Walney e levou cartão vermelho do árbitro. Os jogadores cruz-maltinos ficaram revoltados com a decisão, mas como não tem VAR nesta fase do Carioca, a decisão de campo seguiu valendo. Apesar de ficar com um a menos, a equipe da Colina manteve a posse de bola e permaneceu em cima do rival, porém sem criar grandes chances.

O técnico Ramón Díaz detectou que o Vasco perdeu o meio de campo com a expulsão de Jair e lançou Zé Gabriel na vaga do atacante David, aos 26. No entanto, três minutos depois, o time perdeu Paulinho, com uma lesão. O jogador sentiu dores no joelho após uma pancada, tentou voltar, mas não conseguiu, dando lugar a Praxedes. O Cruz-Maltino equilibrou as ações no setor central de campo, mas continuava sem inspiração, sem levar perigo efetivo ao Bangu, que marcava bem e pouco saía da defesa. A melhor chance foi no fim do primeiro tempo em um passe de Payet para Piton, que cruzou para Vegetti. Mas o argentino não dominou na marca do pênalti e acabou desperdiçando a oportunidade.

Praxedes abre o placar em jogada pela esquerda

O Vasco iniciou o segundo tempo com duas mudanças para tornar o time mais ofensivo, principalmente nas laterais. E logo com dois minutos, abriu o placar. Payet, sempre ele, fez grande jogada em contra-ataque e enfiou uma grande bola para Piton na esquerda. O lateral cruzou na medida para Praxedes, que só escorou para fazer 1 a 0. A equipe cruz-maltina seguiu em cima do Bangu, que nem parecia estar com um a mais. Aos nove, quase o segundo. Piton cruzou na medida para João Victor, que mandou de cabeça no travessão. No rebote, Pumita quase fez.

Payet seguiu sendo o grande maestro do meio de campo do Vasco, principalmente depois da recomposição do time após a expulsão de Jair. Todas as jogadas de perigo passavam pelos pés do francês. Todavia, em um lance despretensioso, o Bangu empatou. Canela arriscou da entrada da área pela esquerda e contou com uma falha incrível de Léo Jardim. O jogo ficou mais franco, com o Bangu se animando e arriscando mais. Aos 33, Gabryel Freitas colocou uma bola no travessão. Em seguida, o zagueiro Felipe Soares pegou Vegetti por trás e, como já tinha amarelo, foi expulso pelo lado do time da Zona Oeste.

Com dez jogadores de cada lado, o Vasco foi para cima, explorando as laterais, principalmente com Piton. Em um lance pela esquerda, o jogador cruzou e a bola sobrou para Vegetti na pequena área, mas o argentino isolou. Aos 40, foi a vez do Bangu quase virar. Cleyton bateu de fora da área no ângulo e Léo Jardim se redimiu, com uma grande defesa. Os acréscimos foi de grande movimentação e de lances para ambos os times. Aos 53 minutos, o Cruz-Maltino chegou ao segundo com lindo gol de Payet, que deixou o defensor no chão e mandou no canto. No entanto, na jogada seguinte, Medel acabou fazendo pênalti. João Victor foi para cobrança e marcou o gol de empate, dando números finais à partida.

BANGU 2 X 2 VASCO

4ª rodada do Campeonato Carioca

Data: 28/01/2024

Local: Mané Garrincha, Brasília (DF)

BANGU: Gabriel Leite; Gabriel Saulo, Felipe Soares e Victor Oliveira e Erick; Adsson, Walney, Cleyton (Lorran, 46’/2°T) e Bruno Tatavitto (Gabryel Freitas, 12’/2°T); Canela (Marreta, 35’/2ºT)e Anderson Lessa (João Victor, 12’/2°T). Técnico: França Júnior.

VASCO: Léo Jardim, Rojas (Puma Rodríguez – intervalo), João Victor, Medel e Lucas Piton; Paulinho (Praxedes, 29’/1°T), Jair, Paulinho e Payet; David (Zé Gabriel, 26’/1°T), Vegetti e Erick Marcus (Rayan – intervalo). Técnico: Ramón Díaz.

Gols: Praxedes, 2’/2ºT (0-1), Canela, 23’/2ºT (1-1), Payet, 53’/2°T (1-2), João Victor, 58’/2°T (2-2)

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves e Victor Augusto Camões

Cartões amarelos: Adsson, Felipe Soares, Bruno Tatavitto, Canela, Victor Oliveira, Walney (BAN), João Victor, Vegetti, Praxedes, Payet, Medel (VAS)

Cartões vermelhos: Jair (VAS, aos 4’/1ºT), Felipe Soares (BAN, 32’/2°T)

