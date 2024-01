Vasco pede à Ferj que árbitro de partida contra o Bangu nunca mais apite jogos do clube

Jogadores do Vasco deixaram o campo revoltados - (crédito: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco ficou no empate em 2 a 2 com o Bangu em um jogo bastante movimentado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, mas que deixou o clube revoltado. O Gigante da Colina detonou a arbitragem de Tarcizo Pinheiro Caetano. Logo após o duelo, o Cruz-Maltino encaminhou um ofício à Ferj pedindo para que o árbitro nunca mais apite partidas do clube.

“O Vasco da Gama SAF enviou ofício à FERJ requerendo que o árbitro da partida, Sr. Tarcizo Pinheiro Caetano, nunca mais componha a equipe de arbitragem em jogos do Vasco da Gama SAF, em qualquer função e/ou competição e esclarecimentos sobre as decisões da arbitragem hoje”, disparou o Vasco em nota nas redes sociais.

Na entrevista coletiva após o jogo, o técnico do Vasco, Ramón Díaz, criticou a atuação da arbitragem.

“É uma pena que em partidas importantes para as equipes grandes, que têm que se classificar e sempre jogando da melhor maneira. Me parece estranho que a federação mande esse tipo de árbitro”, detonou o comandante.

VASCO RECLAMA DE PELO MENOS DOIS LANCES

O duelo com o Bangu foi válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O Vasco questiona, principalmente, a expulsão de Jair logo aos quatro minutos do primeiro tempo e o pênalti marcado a favor do time da Zona Oeste logo após Payet marcar um golaço, que seria o da vitória já nos acréscimos.

Logo aos quatro minutos de jogo, Jair fez falta em Walney e levou cartão vermelho direto. No entanto, antes de o jogador do Bangu cair no campo, o volante acerta a bola. Os atletas do Vasco ficaram revoltados com a expulsão, mas Tarcizo não voltou atrás. Vale destacar que nesta fase do Carioca não há o auxílio do VAR.

Aos 55 minutos da etapa final, o árbitro vê falta de Medel dentro da área após contato nas costas de Gabryel Freitas e marca pênalti. Mais uma reclamação dos cruz-maltinos que não surtiu efeito. Bola na marca da cal e gol de empate de João Victor.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.