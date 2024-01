Veiga elogia crescimento do Palmeiras no ano: ‘No caminho certo’

Veiga tem nova grande atuação contra o Santos - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 1, neste domingo (28), no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O grande nome do jogo foi Raphael Veiga, que marcou o quarto gol dele no Paulistão e abriu o placar no clássico. O camisa 23 elogiou o desempenho da equipe e disse que a equipe está começando a crescer.

“A gente tem crescido nos últimos jogos. A gente está em uma crescente. Estou muito feliz, comecei bem, fazendo gols e ajudando. Tenho que melhorar a parte física, mas estamos no caminho certo. Quando ganhamos dá confiança para melhorar o que precisa,as estamos em uma evolução. Espero que a gente continue fazendo bons jogos’, disse Veiga, após a partida.

Aliás, esta foi a terceira vez que Raphael Veiga foi eleito o ”Craque do Jogo”. O papel de destaque na temporada é dividido pelo jogador com o restante da equipe.

“Fico feliz. Consigo destaque porque tem uma equipe sólida atrás, me ajudando. Quando temos um time bom, o individual aparece’, completou o meia.

Assim, Raphael Veiga disparou na artilharia do Campeonato Paulista com quatro gols marcados em três partidas de estadual. Além disso, o meia é o único do elenco a ter anotado mais de um gol neste início de temporada. Por fim, o Palmeiras volta a campo contra o RB Bragantino, nesta quarta-feira (31), às 19h30, fora de casa, pela quarta rodada do Paulistão.

