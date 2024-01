São Paulo deve ter retorno de trio no Majestoso. Lucas e James são dúvidas

Lucas é dúvida para o Majestoso - (crédito: Foto: Divulgação/SPFC) Jogada10 Jogada10

O São Paulo segue sua preparação para o duelo contra o Corinthians, nesta terça-feira (30), às 19h30, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. E para o clássico, o técnico Thiago Carpini deve ter o retorno de três jogadores importantes. Afinal, Rafinha, Michel Araújo e Erick treinaram normalmente e devem ser relacionados.

Rafinha e Michel Araujo ainda não jogaram pelo São Paulo em 2024. A dupla busca sua melhor condição física para estar à disposição de Thiago Carpini. Com a lesão de Igor Vinícius, o veterano tem grandes chances de ser titular no Majestoso. Enquanto isso, o uruguaio deve ser opção no banco de reservas. Por fim, Erick se recuperou de dores na costela e também deve estar na lista de relacionados.

Em contrapartida, o atacante Lucas e o meia James Rodríguez ainda não treinaram com o restante do elenco. Os dois atletas foram ao gramado do CT da Barra Funda neste fim de semana com trabalhos individualizados. Contudo, a dupla segue como dúvida para o clássico.

São Paulo não esboça time titular

Thiago Carpini ainda não esboçou qual time será o time titular, mas o treinador deve ir com força máxima para o duelo na Neo Química Arena. O São Paulo nunca venceu o Corinthians na casa do rival e tenta seu primeiro triunfo em Itaquera. Além disso, o técnico terá seu último teste antes da Supercopa do Brasil. O Tricolor Paulista encara o Palmeiras no domingo (04), no Mineirão, pela decisão do torneio.

