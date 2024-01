Bahia anuncia a contratação de colombiano com Copas do Mundo

Santiago Arias é o novo reforço do Bahia - (crédito: Foto: EC Bahia / Divulgação) Jogada10 Jogada10

O Bahia anunciou, na tarde deste domingo (28), a contratação do lateral-direito colombiano Santiago Arias. O atleta, aliás, estava livre no mercado desde que deixou o FC Cincinnati, dos Estados Unidos, no final do ano passado. Dessa forma, ele assinou contrato válido com o Tricolor até dezembro de 2025.

Santiago Arias tem 32 anos e foi revelado pelo La Equidad. Depois, o lateral-direito passou ainda por Sporting, PSV, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Granada, além do próprio Cincinatti. Na última temporada, o reforço atuou em 32 partidas, com dois gols e três assistências.

Copas do Mundo no currículo

O jogador do Bahia, aliás, disputou duas Copas do Mundo pela Colômbia (2014 e 2018), além de três Copas América (2015, 2016 e 2019). Inclusive, no anúncio, o Tricolor valorizou esse histórico e divulgou um vídeo do lateral-esquerdo Ryan tirando uma figurinha de Arias.

No Tricolor, Arias disputará posição com Gilberto, que atualmente é o titular da posição. O elenco conta ainda com Cicinho e André para o setor. Em 2024, a equipe comandada por Rogério Ceni disputa Campeonato Baiano, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa do Nordeste.

Dessa forma, Santiago Arias é o sétimo reforço do Bahia para esta temporada. Antes, o Tricolor contratou também o meia Everton Ribeiro, os zagueiros Cuesta e David Duarte, os volantes Jean Lucas e Caio Alexandre e o lateral-esquerdo Borduchi.

O clube nordestino escapou do rebaixamento em 2023 apenas na última rodada, o que ajuda a explicar os muitos investimentos do Esquadrão. Além disso, o Bahia conta com ajuda financeira do Grupo City.

