Gabriel Pires sobre estreia no Fluminense: ‘Me doando ao máximo’

Gabriel Pires estreia pelo Fluminense - (crédito: Foto: Mailson Santana/FFC) Jogada10 Jogada10

Gabriel Pires se apresentou oficialmente na última quinta-feira (25), mas já realizou sua estreia pelo Fluminense. O volante iniciou em campo como titular na tarde deste domingo (28) e participou da vitória em cima do Nova Iguaçu por 3 a 0. O jogador vem aproveitando os primeiros dias de trabalho para se adaptar ao clube e evoluir fisicamente.

“É adaptação, né. Muito feliz de estar aqui. Estou me doando ao máximo”, disse Gabriel Pires depois do fim do primeiro tempo.

Estreia de Gabriel Pires pelo Fluminense

Apesar da falta de entrosamento e de ritmo de jogo, Gabriel Pires mostrou muita personalidade e qualidade no Luso Brasileiro. O volante participou do primeiro gol do Fluminense na Ilha do Governador e ajudou na construção das jogadas ofensivas. O jogador, por sinal, quase marcou um golaço no segundo tempo.

Gabriel Pires pertencia ao Benfica, mas estava emprestado ao Botafogo em 2023. O volante, dessa forma, já está bem adaptado ao futebol brasileiro e conhece as principais características do Fluminense. O jogador tem contrato no clube tricolor até dezembro de 2025, podendo ser renovado até o fim de 2026.

LEIA MAIS: Renato Augusto elogia elenco do Fluminense e explica novo número

Além de Gabriel Pires, Renato Augusto também estreou pelo Fluminense neste domingo (28). O meio-campista entrou em campo no segundo tempo e acabou sendo bem participativo em campo. O jogador pertencia ao Corinthians, mas assinou contrato no clube tricolor até dezembro até dezembro de 2025.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook