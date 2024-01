Jogador do Sampaio Corrêa sofre grave acidente de carro

Alexandre em ação contra o Botafogo - (crédito: Foto: Sampaio Corrêa/Divulgação) Jogada10 Jogada10

O volante Alexandre, do Sampaio Corrêa (este é do Rio e não o do Maranhão) sofreu um grave acidente de carro na noite do último sábado (27). No entanto, a notícia só foi divulgada na tarde deste domingo (28). O jogador sofreu uma fratura na coluna cervical. Assim, precisará passar por uma cirurgia.

O atleta atuou na derrota do Sampaio Corrêa de 2 a 0 para o Botafogo, no Nilton Santos, na tarde do último sábado. Ele deixou o estádio no Rio de Janeiro junto com a delegação e foi para Saquarema, cidade sede do Sampaio. No município a cerca de 110 km da capital, ele pegou carona com um amigo do time até Araruama, cidade vizinha.

Em Araruama, Alexandre optou por pegar um moto-táxi até sua casa, mas o veículo se chocou com um carro. Em entrevista ao site “GE”, Cléber Murilo, CEO do Sampaio, deu mais detalhes.

“Ele está falando, tem movimentos e está mais calmo agora. Teve uma fratura na coluna e vai ter que passar por uma cirurgia. Não joga mais o campeonato, mas a gente preza pela vida dele. Se Deus quiser vai sair dessa e vai voltar a jogar futebol”, comentou o dirigente do Sampaio.

Sampaio Corrêa dá mais detalhes

Em nota oficial, o Sampaio Corrêa também se posicionou, afinal, deu mais detalhes da situação médica de Alexandre. O jogador completará 23 anos em maio e soma ainda passagens pelas categorias de base de Cruzeiro e Guarani.