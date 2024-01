Ronaldinho sai em defesa de Messi: ‘Ainda é o melhor do mundo’

Ronaldinho Gaúcho rasga elogios para Lionel Messi - (crédito: Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados) Jogada10 Jogada10

A escolha por Messi no prêmio “The Best” gerou dúvidas em muitos amantes de futebol, mas não em Ronaldinho Gaúcho. O astro concedeu uma entrevista na noite do último sábado (27/01) e rasgou elogios ao atacante. O ex-jogador, dessa forma, afirmou que o argentino mereceu ser eleito como o melhor do mundo.

“Eu tento sempre evitar polémicas, mas bem… Messi é um dos maiores de todos os tempos. Para mim, ele ainda é o melhor do mundo”, disse Ronaldinho Gaúcho durante participação na Semana da Moda de Paris.

Prêmio de Messi

Messi e Ronaldinho Gaúcho têm uma relação de longa data. Afinal, ambos jogaram juntos pelo Barcelona no começo deste século. Durante este período, os dois conquistaram uma Champions League, duas La Ligas e duas Supercopas da Espanha. A dupla, dessa forma, ficou marcada na história do clube catalão.

O prêmio de Messi aconteceu há duas semanas atrás e continua gerando polêmicas. O argentino superou Erling Haaland, do Manchester City e Kylian Mbappé, do PSG. Nas avaliações, os jurados da Fifa levaram em conta os desempenhos do trio entre 19 de dezembro de 2022 e 20 de agosto de 2023.

Messi é uma das principais lendas da história do futebol e já venceu oito bolas de ouros. O atacante tem 36 anos de idade, mas continua sendo decisivo dentro de campo. O argentino atualmente pertence ao Inter Miami, dos Estados Unidos.

