Otero desponta neste início de ano e deve ganhar vaga de titular no Santos

Apesar da derrota para o Palmeiras por 2 a 1, neste domingo (28), no Allianz Parque, o Santos teve uma boa notícia entre seus jogadores. Afinal, o meio-campista Otero teve novamente mais uma boa atuação e agradou à comissão técnica de Fábio Carille. Internamente, já se enxerga o venezuelano como titular com a camisa do Peixe nas próximas partidas.

Na primeira partida do ano, contra o Botafogo-SP, marcou um golaço, que decretou a vitória por 1 a 0. No clássico contra o Palmeiras, ele voltou a balançar as redes e o tento foi importante para colocar o time novamente na partida. Os dois gols fizeram o meia empatar com Giuliano na artilharia da equipe na temporada. Contudo, o venezuelano está na frente do camisa 10, por ter uma assistência na conta até aqui.

Existe uma expectativa que Otero seja titular contra o Água Santa, nesta quarta-feira (31), em Diadema, pela quarta rodada do Paulistão. Pedrinho deve deixar a equipe para a entrada do meia. Aliás, o venezuelano só não teve uma chance na equipe principal até aqui por conta de ter perdido algumas sessões de treino por uma viagem aos Estados Unidos, para acompanhar o nascimento dos filhos gêmeos Bless e Luna.

“O Otero ficou cinco dias fora para acompanhar o nascimento dos filhos. Voltou só na quarta para ficar à disposição na quinta. Perdeu treinos, não está fisicamente bem. Está buscando seu espaço e daqui a pouco vai poder iniciar o jogo. É corajoso e pega bem na bola”, disse Carille, após o clássico.

Os concorrentes de Otero no ataque

Otero briga com Pedrinho, Cazares, Guilherme e Marcelinho por uma vaga no ataque. Contudo, o jogador vem despontando e liderando a briga por um lugar no time principal.

