Corinthians tenta recuperar Yuri Alberto enquanto negocia com Pedro Raul

Corinthians corre para tentar recuperar Yuri Alberto - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians tem um grande objetivo neste início de temporada: recuperar Yuri Alberto. O centroavante começou 2024 da forma que terminou 2023, com más atuações e críticas da torcida. Assim, o Timão tenta retomar a confiança de seu camisa 9, enquanto ao mesmo tempo negocia com Pedro Raul.

A comissão técnica discute formas de ajudar o centroavante através de formações táticas. O Timão entende que o melhor momento de Yuri Alberto aconteceu com Vitor Pereira, num jeito de jogar que privilegiava o contra-ataque e casava com a velocidade do jogador. Além disso, o Corinthians vê o atleta abalado com as críticas e tenta privá-lo dos ataques, principalmente nas redes sociais.

Internamente, o objetivo é passar confiança e mostrar que ele pode reeditar os bons momentos de Corinthians e Internacional. O Alvinegro fez um grande investimento no centroavante e acredita que o jogador possa reencontrar seu bom futebol.

Corinthians negocia com Pedro Raul neste meio tempo

Em meio ao resgate de Yuri Alberto, o Timão negocia com Pedro Raul, que está no Toluca, do México. As tratativas estão bem avançadas e o jogador deve jogar mesmo no Parque São Jorge. Ele chegaria para ser uma sombra para o camisa 9, mas pode já ganhar as credenciais de titular.

O Corinthians avalia que Pedro Raul tem características diferentes de Yuri Alberto: bom pivô e cabeceio. Além disso, o Timão entende que dois centroavantes de bom nível faria com que os dois se motivem e briguem pela vaga de titular.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.