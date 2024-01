David Luiz e Pedro, do Flamengo, disputam jogo na NBA nos EUA

David Luiz e Pedro participaram do show do intervalo - (crédito: Foto: Instagram @davidluiz23) Jogada10 Jogada10

O Flamengo está finalizando sua pré-temporada em Orlando, cidade no centro da Flórida. No entanto, enquanto estiveram nos momentos de folga, os atletas se divertiram das mais diferentes maneiras. Aliás, o atacante Pedro e o zagueiro David Luiz foram a um jogo da NBA e participaram do show do intervalo.

Os atletas acompanharam a partida do Orlando Magic contra o Phoenix Suns, pela NBA. No intervalo, inclusive, eles brincaram um pouco. O tipo de situação é normal nos intervalos dos jogos e faz parte da cultura local.

Pedro e David Luiz jogando jogo da velha na quadra do Orlando Magic. Simplesmente o Flamengo na NBA. pic.twitter.com/Ec7f5nN0FE — Fla Reporta (@flareporta) January 29, 2024

O Flamengo está concluindo a pré-temporada, nos EUA, e ficou no empate com o Orlando City no último sábado. O elenco retorna ao Brasil agora para focar nas competições que terá pela frente. Aliás, pelo Campeonato Carioca, o Rubro-Negro ocupa a oitava colocação (com um jogo a menos) e enfrenta o Sampaio Corrêa em Belém, no Pará, na quarta-feira. A delegação embarca da Flórida direto para o local do jogo nesta terça.

O Flamengo empatou com o Orlando, por 1 a 1, no último sábado (27), pela FC Series.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.