O que o Corinthians tem de fazer para sair da crise?

O momento do Corinthians, neste início da gestão Augusto Melo, não é bom. Afinal, a diretoria vem acumulando uma série de fracassos e, em campo, o time começou muito mal o Paulistão. Este foi um dos temas do Terrabolistas desta segunda feira. O comentarista Bira, dos Desimpedidos, foi um dos convidados e vê o Timão numa situação de risco.

“Há uma ordem cronológica de notícias ruins. Anuncia Lucas Veríssimo e ele sai. Depois tem o Garro e ele não consegue ser inscrito. Fala sobre o Gabigol, e nada. Teve rescisão com o patrocinador. Matheuzinho treina e depois vai embora. Uma soma de notícias ruins que assusta. E isso reflete em campo. Vimos os atritos com Raniele e Yuri Alberto. Além disso, o novo presidente tem oposição forte. Desse jeito, pode ser um ano ruim”.

Aline Kuller, jornalista do Terra, disse que tudo passa pelo momento de mudança e início confuso da gestão.

“Vejo Augusto Mello se perdendo no personagem, falando muito”, disse, para em seguida completar:

“O Mano, nas três primeiras rodadas, não conseguiu nem completar o banco. E agora o Palacios se machucou. De boa notícia foi a conquista na Copinha. Mas o time principal vai sofrer no Paulista. E ainda está no pior grupo”.

Corinthians reverte a situação ganhando

Para o ex-jogador e comentarista Jamelli, outro convidado da semana, um erro neste início de trabalho da nova diretoria era não ter um gerente de futebol. Assim, para ele, isso dá mostras de que Augusto Melo, muito midiático, pode começar a ficar um pouco mais fora dos holofotes.

“Agora tem o Fabinho Soldado para responder pelo futebol. O presidente precisa se blindar e ter bons profissionais. Se o assunto é marketing, que fale o responsável de marketing e não o presidente. Se for futebol, a pessoa do futebol”.

Contudo, ele conclui dizendo qual o remédio perfeito para acabar com qualquer crise:

“Mas no fim o que importa é o resultado. Se vencer o próximo jogo com o São Paulo, melhor. Se perder, piora”.

Para o ex- jogador André Santos, que defendeu Corinthians, Flamengo, Arsenal e Seleção e também foi um dos convidados desta semana do Terrabolistas, se o resultado não vem em campo e a diretoria não está 100% junto com o futebol, a crise começa a crescer. Assim, ele ressalta que o Corinthians é grande e contratou bons jogadores. Mas se não encaixar vai ficar para trás no Estadual”.

O Terrabolistas é um programa semanal do Terra, ao vivo sempre às segundas-feiras, às 10h (de Brasília), sob o comando o âncora Leandro Chaves. Mas você pode acompanhar o programa na hora que quiser, acessando o Terra no youtube. Para ver a íntegra do programa desta segunda-feira (29/1) é só clicar abaixo.