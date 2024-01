Botafogo x Portuguesa-RJ: onde assistir, escalações e arbitragem

Júnior Santos é um dos poucos destaques neste início de ano - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Com um tempo curto entre um jogo e outro, o Botafogo volta a campo nesta terça-feira (30), às 21h3o (de Brasília), pela quinta rodada desta edição do Campeonato Carioca. O Glorioso recebe a Portuguesa-RJ em seus domínios, no Estádio Nilton Santos.

Como chega o Botafogo?

Entre aplausos e vaias, o Botafogo caminha neste Estadual. Em campo, ainda não convence o seu torcedor. No entanto, com três vitórias e uma derrota, está na segunda colocação, com nove pontos, apenas um atrás do Fluminense.

A partir do duelo contra a Lusinha, o Botafogo terá menos rodízio e um time mais fixo. Os períodos de testes, portanto, se encerraram. O elenco já rodou. Agora, é hora de alguns nomes importantes do plantel ganharem sequência nos planos do técnico Tiago Nunes, de olho, claro, na fase eliminatória da Copa Libertadores.

O que não deve mudar é o esquema tático com três zagueiros, afinal, fevereiro se anuncia, e o Botafogo ainda não tem nenhum lateral-direito de ofício.

Como chega a Portuguesa-RJ?

A Zebra Carioca, como é conhecida, se destaca entre os chamados clubes pequenos nesta edição do Carioca. Afinal, já arrumou sete em 12 pontos disputados e, no momento, se perfila no G4, zona que permite o acesso às semifinais da competição.

A equipe, aliás, é a atual campeã da Copa Rio e tem tudo para criar dificuldades para o Botafogo. No sábado, por exemplo, na Arena das Dunas, em Natal, arrancou um empate sem gols com o Flamengo. No entanto, antes, em outro choque com os grandes, caiu para o Fluminense.

Onde assistir?

Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (YouTube) transmitem o embate.

BOTAFOGO x PORTUGUESA-RJ

5ª rodada do Campeonato Carioca

Data e hora: 30/1/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Gatito, Halter, Barboza e Barbosa; Júnior Santos, Freitas, Tchê Tchê, Eduardo e Hugo; Sá (Savarino), Jeffinho e Tiquinho. Técnico: Tiago Nunes

PORTUGUESA-RJ: Dida, Ronaldo, Guerra, Filemon e Pará; Wellington, João Paulo (Coppetti), Rosa e Romarinho; Bonilha e Breno. Técnico: João Carlos Ângelo

Árbitro: Não definido

Auxiliares: Não definidos

