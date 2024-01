Flamengo x Sampaio Corrêa: Tite planeja força máxima no Carioca

Flamengo agora concentra esforços no Carioca - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Depois dos amistosos contra Philadelphia Onion e Orlando City nos Estados Unidos, está na hora do Flamengo concentrar esforços nos compromissos oficiais de 2024. Assim, Tite pretende ir com força máxima na próxima rodada do Campeonato Carioca. A informação é do “ge”.

Planejamento do Flamengo

A delegação deixa os Estados Unidos na próxima terça-feira (30) e embarca diretamente para Belém. Afinal, os jogadores rubro-negros vão entrar em campo na quarta-feira (31), diante do Sampaio Corrêa, às 21h30, no Mangueirão, pela quarta rodada da Taça Guanabara.

Durante os amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos, Mario Jorge comandou um time alternativo nas rodadas contra Portuguesa e Nova Iguaçu, respectivamente. Apesar dos esforços, os Garotos do Ninho acabaram empatando nos dois jogos do Campeonato Carioca.

LEIA MAIS: Flamengo envia defesa de Gabigol no caso antidoping

O time caiu posições na classificação e atualmente está na oitava colocação. Portanto, Tite espera recuperar os pontos perdidos nos próximos jogos do Estadual. Apesar da distância na tabela, os jogadores rubro-negros estão com uma rodada de desvantagem em relação aos rivais.

O Flamengo enfrenta Sampaio Corrêa, Vasco e Botafogo nas próximas três rodadas do Campeonato Carioca. Assim, Tite vai ter dois clássicos em sequência para realizar testes e dar ritmo de jogo para os jogadores rubro-negros. semanas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.