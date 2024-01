Sombra para Tiquinho! Botafogo acerta com Igor Jesus

Atacante joga com o número 99 no Oriente Médio - (crédito: Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

O Botafogo acertou, nesta segunda-feira (29), a contratação de Igor Jesus. O próximo passo, agora, é a negociação com o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, pela liberação imediata do atacante de 22 anos. A informação é da “Rádio Itatiaia”.

A ideia do Botafogo, desse modo, é ter Jesus ainda neste primeiro trimestre. Caso não seja possível, o Glorioso vai recebê-lo apenas em junho, quando terminar o vínculo do jogador com o clube dos Emirados Árabes. Ele, porém, já pode assinar um pré-contrato.

Jesus está no Shabab Al-Ahli desde 2020. Por lá, disputou 34 partidas e marcou nove gols. Antes, ele havia jogado pelo Coritiba, seu clube formador. No Coxa, aliás, em duas temporadas no profissional, soma sete gols em 56 participações.

A fera será, então, o sexto reforço do Botafogo para 2024. Antes, o clube contratou John (goleiro), Halter (zagueiro), Barboza (zagueiro), Savarino (meia-atacante), além de obter o empréstimo de Jeffinho junto ao Lyon (FRA). O clube também vive a expectativa de anunciar mais dois nomes nos próximos dias: o lateral-direito Matheuzinho, do Flamengo, e Luiz Henrique, do Betis, da Espanha.

No Botafogo, Jesus será o reserva imediato de Tiquinho, artilheiro da equipe no ano passado.

