Athletico anuncia contratação de Mastriani, ex-América

Mastriani é o novo reforço do Athletico - (crédito: Foto: Douglas Magno/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Athletico anunciou, na manhã desta segunda-feira (29), que chegou a um acordo com o América para a contratação do atacante Gonzalo Mastriani, de 30 anos. O vínculo será válido até o fim de 2026.

Vale lembrar que a contratação do Athletico teve muita novela. Afinal, as partes começaram a conversar em dezembro. O Coelho fez jogo duro, segurou até o ponto que conseguiu, mas, no fim das contas, a transação foi concretizada. O negócio deve girar em torno de 2 milhões de dólares (R$ 9,8 milhões na atual cotação).

Aliás, o próprio Mastriani já tinha “furado” o anúncio da contratação. Isso porque após a goleada do América sobre o Ipatinga, por 6 a 1, na noite desse domingo (28), o atacante já tinha falado que seria o último jogo com a camisa do Coelho.

“Seguramente, foi meu último jogo no América, com a camisa do América. Ninguém sabia até agora. Vou falar com meus companheiros. Estou feliz pelo meu passo, mas estou um pouco triste também por esta camisa pesada que eu defendi, que eu respeitei, pelos meus companheiros, pelo trabalho que todo mundo está fazendo. Mas era o passo que a gente tinha que dar. Acho que (a torcida) vai entender, meus companheiros vão me entender, e é isso”, disse em entrevista à Rádio Itatiaia.

O Furacão, aliás, trabalhou para o anúncio. Fez um caderno de anotações, muito utilizado por Juan Carlos Osorio, com termos em espanhol: “Posicionamento, cabeceio, canhoto, direita, parede”. Em determinado momento estava escrito: “Cinco gols em um único jogo”, feito por Mastriani na última semana, no jogo entre América e Pouso Alegre. Por fim, aparece o nome do atacante.

?????? É DO FURACÃO!!!

Bem-vindo, Mastriani! #Athletico pic.twitter.com/pYcKogPITy — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) January 29, 2024

Mastriani chegou ao América em agosto de 2022. No Coelho, fez 55 jogos, com 28 gols e duas assistências. Em 2023, teve grande destaque com 21 gols em 42 jogos. Desde então, chamou atenção de vários clubes do Brasil e de fora. A temporada começou boa para ele, afinal, foram seis gols em dois jogos. Ele é artilheiro isolado do Campeonato Mineiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.