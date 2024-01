Jogadores do Palmeiras são decisivos para interdição do Allianz

Jogadores do Palmeiras são cruciais para troca do gramado - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Após o Palmeiras emitir uma nota oficial dizendo que não vai jogar no Allianz Parque enquanto não houver a troca da grama, a WTorre, empresa responsável pela manutenção do estádio, decidiu interditar o local até a troca do gramado. A decisão ocorre depois de a empresa afirmar que seria necessário renovar o composto do campo. Contudo, a mudança acontecerá muito graças à postura dos jogadores do Verdão.

No primeiro jogo da equipe na arena em 2024, contra a Inter de Limeira, alguns atletas já haviam reclamado da má qualidade do gramado. Após este embate, o atacante Bruno Rodrigues, que chegou em janeiro ao clube, lesionou o joelho e deve perder até seis meses da temporada. O Alviverde acredita que o estado do gramado causou a contusão.

No duelo contra o Santos, no último domingo, os jogadores voltaram a reclamar. O gramado estava pior por conta de um show realizado no dia anterior. Muitos atletas registraram uma massa gosmenta em suas chuteiras após o clássico, que atrapalhava o desempenho.

Assim, logo após o Clássico da Saudade, os jogadores do Palmeiras, junto com Abel Ferreira, pediram urgentemente a troca da grama do Allianz Parque. Antes, o gramado sintético do estádio, quando em boas condições, voltava ao estado normal que é pisado. Contudo, sem a manutenção feita, a grama fica “amassada”, o que pode causar escorregões e, consequentemente, lesões.

WTorre corre para trocar grama do estádio do Palmeiras

Após o clássico, a Soccer Grass enviou um laudo para a WTorre, informando sobre a necessidade da troca. A empresa soltou uma nota pública em que afirma que deveria ser trocado o termoplástico do gramado, material que estaria ficando preso na chuteira dos jogadores.

Aliás, a empresa não informou quando a troca do gramado vai começar e quando ficará pronta. Contudo, o Verdão já emitiu uma nota oficial dizendo que não vai jogar no Allianz Parque até que a manutenção do estádio seja feita. Até lá, o Alviverde deve atuar na Arena Barueri, onde a presidente do clube, Leila Pereira, tem a licitação. Assim, o Palmeiras não precisará alugar um estádio.

