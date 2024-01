Feyenoord formaliza proposta por Guga, do Fluminense

Lateral do Fluminense atrai interesse do Feyenoord - (crédito: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE) Jogada10 Jogada10

O Feyenoord está interessado na contratação de Guga e formalizou uma proposta ao Fluminense. O clube holandês, dessa forma, deseja pagar cinco milhões de euros (cerca de R$ 26,8 milhões) por 80% dos direitos econômicos do lateral-direito. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

História de Guga no Fluminense

Guga chegou ao Rio de Janeiro em dezembro de 2022 e custou 2 milhões de euros (cerca de R$10 milhões) aos cofres tricolores. O lateral-direito pertencia ao Atlético-MG. Portanto, os direitos econômicos do jogador atualmente são divididos igualmente entre Fluminense e Galo.

Aliás, Guga demorou para engatar uma sequência positiva e acabou se tornando reserva de Samuel Xavier. No entanto, Fernando Diniz deu muitas oportunidades ao lateral-direito em 2023. O jogador, dessa forma, participou de jogos decisivos da Libertadores e do Brasileirão.

Com 40 jogos disputados e um gol marcado, Guga tem contrato no Fluminense até o fim de 2025. O lateral-direito está adaptado ao clube e já viveu momentos inesquecíveis no Rio de Janeiro. O jogador conquistou os títulos da Libertadores e do Carioca nas Laranjeiras.

