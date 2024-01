Matías Viña, do Flamengo, faz primeiro treino no Ninho do Urubu

Matías Viña é o segundo reforço do Flamengo para a temporada de 2024 - (crédito: - Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

Depois de se apresentar ao Flamengo nos Estados Unidos, Matías Viña já está no Rio de Janeiro. Nesse sentido, o lateral fez seu primeiro treino no Ninho do Urubu na manhã desta segunda-feira (29). O jogador retornou ao Brasil antes do elenco para agilizar a mudança e conhecer as instalações do CT. A informação é do portal ‘ge’.

Em solo norte-americano, o atleta já tinha feito um treino separado do grupo. Vale lembrar que o lateral está em fase de transição após uma lesão no joelho direito em seu último jogo pelo Sassuolo, da Itália, no dia 11 de dezembro. De acordo com o clube italiano, o prazo de recuperação é de dois meses. Assim, ele ficará à disposição do técnico Tite nos próximos dias.

Por outro lado, o elenco principal do Flamengo só retorna ao Brasil na quarta-feira (31). No entanto, seguirá para Belém, onde medirá forças com o Sampaio Corrêa, às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, pelo Campeonato Carioca.

Nos Estados Unidos, a equipe carioca venceu o Philadelphia Union por 2 a 0 e empatou com o Orlando City por 1 a 1. Paralelo a isso, o restante do grupo ao lado de jogadores da base ficaram no empate com o Nova Iguaçu por 1 a 1, no Almeidão, e com a Portuguesa-RJ, na Arena das Dunas.

