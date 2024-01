São Paulo e CBF buscam acordo por saída de Dorival Júnior. Entenda!

Dorival Júnior durante a sua apresentação como técnico da CBF - (crédito: Foto: Staff Images / CBF) Jogada10 Jogada10

As diretorias do São Paulo e da CBF buscam chegar a um acordo envolvendo a ida de Dorival Júnior para a Seleção. Isso se deve ao fato da entidade descordar de valores solicitados pelo clube paulista pela liberação do treinador. O Tricolor Paulista pede R$ 8,5 milhões.

Segundo o site “Folha de S. Paulo”, o valor é dividido da seguinte forma: R$ 4,5 milhões previstos em contrato, mais R$ 1 milhão equivalente à multa paga pelo clube para tirar Thiago Carpini do Juventude (atual técnico do Tricolor) e cerca de R$ 3 milhões como uma espécie de indenização pelos danos causados ao clube.

A CBF, por sua vez, topou pagar R$ 5,5 milhões. Ou seja, restam ainda cerca de R$ 3 milhões. Neste momento, as partes buscam um acordo amigável.

Enquanto isso, Dorival Júnior se prepara para fazer a sua primeira convocação pela Canarinho. No dia 1º de março o treinador divulgará quais jogadores disputarão os amistosos contra a Inglaterra, no dia 23, em Wembley, e Espanha, no dia 26, no Santiago Bernabéu.

