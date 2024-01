Cariocão terá VAR em jogos de todos os grandes após polêmica com Vasco

Rubens Lopes é presidente da Ferj desde 2007 - (crédito: Foto: Divulgação/Ferj) Jogada10 Jogada10

O Campeonato Carioca passará a ter o uso do VAR em jogos de todos os times grandes. Nesta segunda-feira, a Ferj anunciou a medida, que será válida a partir do próximo fim de semana, na sexta rodada do Cariocão. A operação, contudo, estará condicionada à possibilidade nos estádios, segundo a federação.

O árbitro de vídeo, até o momento, estava previsto para ser utilizado apenas em clássicos e na fase final. Após análise nesta segunda, especialmente com a reclamação formal do Vasco, que foi até à entidade, a federação do Rio de Janeiro voltou atrás.

No último domingo, o Cruz-Maltino reclamou da arbitragem polêmica no empate com o Bangu, em Brasília. A federação afastou o juiz da partida, Tarcizo Pinheiro Caetano, que passará por reciclagem.

Lúcio Barbosa e Alexandre Mattos, CEO e diretor executivo do Vasco, respectivamente, se reuniram com dirigentes da Ferj nesta segunda-feira. O pedido do Cruz-Maltino era de que o VAR estivesse presente em todas as partidas do Cariocão, mas a entidade não aprovou o pleito. Dessa forma, ficou combinado que em todos os jogos dos times grandes, sempre que possível, o árbitro de vídeo estará presente.

