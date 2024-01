Presidente da CBF troca sua defesa em processo no Superior Tribunal Federal

Ednaldo Rodrigues retornou à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) - (crédito: RAFAEL RIBEIRO) Jogada10 Jogada10

Em meio ao processo no Superior Tribunal Federal (STF), o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, trocou a defesa ao realizar o pedido no último sábado, às 21h35. Assim, o advogado Fernando Marques de Campos Cabral Filho deixou o caso para a entrada da junta de advogados que defendeu Ednaldo quando o processo ainda estava no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). A informação é do jornal ‘O Globo’.

Integram esta junta os seguintes profissionais: Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do STF Luís Roberto Barroso; Gamil Foppel, ex-diretor jurídico da CBF e que hoje é consultor da presidência; José Eduardo Cardozo, ex-ministro da Justiça do governo Dilma. Além deles, também fazem parte Pierpaolo Bottini e Igor Sant’ana Tamasauskas, que trabalharam no Ministério da Justiça no primeiro governo Lula.

O mandatário conseguiu no processo, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, retornar à presidência da entidade. Na ocasião, o magistrado alegou que haveria danos à entidade, visto que ela não poderia inscrever a seleção brasileira no pré-olímpico. Isso aconteceria, pois tanto a Fifa, quanto a Conmebol não reconheceriam o interventor nomeado pela Justiça do Rio de Janeiro.

Mesmo que as chances de reverter a decisão sejam remotas, ela ainda precisa ser validada pelo pleno do STF. Até o momento, não houve qualquer recurso de ambas as partes. Todos os ministros irão votar, com exceção de Barroso (que é tio do advogado da CBF) e de Luiz Fux . O filho de Fux advogou para a CBF durante o TAC assinado com o Ministério Público que desencadeou toda essa crise.

