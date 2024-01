Brasil vira contra Equador e avança de fase no Pré-Olímpico de futebol

100% de aproveitamento e classificação carimbada. A Seleção Brasileira deu mais um passo para conquistar a terceira medalha de ouro consecutiva em Paris-2024 e venceu o Equador de virada por 2 x 1 nesta segunda-feira (29/1), pelo Pré-Olímpico de futebol, em Caracas, Venezuela. Depois de sair perdendo, a equipe canarinha jogou bem no segundo tempo e garantiu o primeiro lugar no Grupo A pela fase de grupos.

Os gols saíram todos na etapa final, e novamente com brilho da estrela de Endrick. O Equador abriu o placar aos 13 minutos com Patrick Mercado, em chute de fora da área que desviou em Arthur Chaves e tirou o goleiro Mycael da bola. Pouco depois, aos 19, o atacante do Palmeiras chamou a responsabilidade. Recebeu na área, protegeu do zagueiro, buscou a linha de fundo e deixou Marlon Gomes livre para completar no gol. Já a virada veio nos pés de Gabriel Pirani, aos 29, que parou uma vez na defesa antes de aproveitar a própria sobra e mandar colocado no canto.

Com o resultado, o Brasil alcançou 100% de aproveitamento, três vitórias no mesmo número de jogos. O desempenho garante o país na fase final, que irá contar com os dois melhores de cada chave para confrontos diretos entre si. A dupla melhor classificada no quadrangular se classifica para as Olimpíadas de Paris-2024, marcada para começar em julho.

O jogo

O primeiro tempo não teve muitas emoções. O Brasil buscou ficar com a bola no campo de ataque e controlou o jogo, enquanto o Equador apostou nos lançamentos e escapadas rápidas, mas sem sucesso. A única chance um pouco mais perigosa veio aos 19 minutos com Endrick, que subiu para completar cruzamento de Alexsander, mas mandou para fora.

A emoção que faltou na etapa inicial veio com tudo na segunda. Os brasileiros voltaram dos vestiários arriscando mais, com direito a tentativa de bicicleta de John Kennedy, mas ainda sem sucesso. Mesmo assim, quem acertou o primeiro golpe foram os equatorianos. O volante Patrick Mercado aproveitou o espaço na frente da área verde-amarela para pegar de primeira e contar com o desvio de Arthur Chaves para não dar chances a Micael, tirando o primeiro zero do placar.

Os comandados do técnico Ramon Menezes não demoraram para responder na mesma moeda. Endrick recebeu uma bola espirrada na área, protegeu, girou e foi até a linha de fundo para cruzar para Marlon Gomes, livre na pequena área, empurrar para a rede. Apesar da assistência, o atacante do Palmeiras foi substituído logo em seguida, assim como Rikelme, para as entradas de Marquinhos e Pirani, respectivamente.

Com o dedo do técnico, o meia ex-Santos, Cuiabá e Fluminense foi o responsável pela vitória pouco depois de entrar. Pirani recebeu na área e tentou cruzado de perna direita, mas a bola bateu no zagueiro e voltou para o brasileiro, que desta vez arriscou de esquerda e mandou no canto para fazer 2 x 1 Brasil. Depois as seleções começaram uma trocação, mas sem grandes chances para nenhum lado até o apito final.

Próximos compromissos

Com a situação resolvida no Grupo A, o Brasil apenas cumpre tabela na última rodada contra a Venezuela, na próxima quinta-feira (1/2), às 20h, em Brígido Iriarte. A partida, no entanto, é fundamental para os venezuelanos, que se vencerem a Colômbia e a seleção canarinho avançam em segundo lugar. O jogo terá transmissão do SporTV.

Ficha técnica

BRASIL 2

Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Lucas Fasson e Rikelme (Gabriel Pirani); Maurício (Gabriel Pec), Andrey Santos (Ronald), Marlon Gomes e Alexsander; Endrick (Marquinhos) e John Kennedy (Giovane). Técnico: Ramon Menezes.

EQUADOR 1

Villa Leon; Quiñonez, Garcia, Esmeraldas, Requelme; Medina (Perlaza), Plúas (Ayovi) e Patrick Mercado (Ochoa); Vite, Obando (Zambrano) e John Mercado. Técnico: Miguel Ángel Bravo.

Gols: Patrick Mercado, aos 13 do segundo tempo, Marlon Gomes, aos 19 do segundo tempo, e Luciano, aos 29 do segundo tempo.

Cartões amarelos: Arthur Chave e García



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima