Lucas deve voltar ao São Paulo no clássico; Igor Vinícius está fora

O meia-atacante Lucas deverá ser a principal novidade do São Paulo para o clássico desta terça-feira (30), contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista. O jogador treinou sem limitações nesta segunda, no CT da Barra Funda, e a tendência é que comece jogando. Ele estava desgastado fisicamente após a estreia no Paulistão, quando o Tricolor derrotou o Santo André pelo placar de 3 a 1.

Assim, o Tricolor ganha um reforço importante. Por outro lado, já sabe também que terá um desfalque na sua equipe titular: é o lateral-direito Igor Vinícius, com um edema muscular na coxa direita. Ele sentiu dores no jogo do último sábado, contra a Portuguesa, no qual o time venceu por 1 a 0. Assim, ele deve ficar fora por algumas semanas, mas ainda não há um prazo definido para recuperação.

Quem também está fora é o meia James Rodriguez. Ele treinou com bola nesta segunda, mas ainda não está 100% fisicamente. Sendo assim, sequer figura entre os relacionados pelo técnico Tiago Carpini. A princípio, a única dúvida do treinador fica por conta da zaga, com Diego Costa e Alan Franco lutando por uma vaga de titular.

Assim, o provável São Paulo para o jogo tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Alan Franco) e Welington; Pablo Maia, Alisson, Luciano, Wellington Rato e Lucas; Calleri. A bola rola para o majestoso às 19h30, nesta terça, na Neo Química Arena.

