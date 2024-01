Al-Hilal vence Inter Miami em amistoso com sete gols

Malcom e Jordi Alba se cumprimentam após amistoso em Riade - Foto: Divulgação/Al-Hilal - (crédito: Foto: Divulgação/Al-Hilal) Jogada10 Jogada10

O amistoso entre Al-Hilal e Inter Miami, nesta segunda-feira (29), foi animado e repleto de gols. Em casa, o clube saudita venceu por 4 a 3 com gols de Michael, Mitrovic, Al-Hamdan e Malcom na abertura da ‘Riyadh Season Cup’. Pelo lado do clube da MLS, Suárez, Messi e David Ruiz balançaram a rede. Ao mesmo tempo, o duelo em Riade, na Arábia Saudita, marcou o primeiro gol do uruguaio pelo novo time.

Além disso, outro destaque do amistoso entre Al-Hilal e Inter Miami foi a equipe de arbitragem comandada pela brasileira Edina Alves Batista. A árbitra, inclusive, contou com duas participações do VAR em duas ocasiões que terminaram em gols para o time norte-americano. No primeiro lance, Suárez balançou a rede, mas foi inicialmente marcada posição de impedimento. No entanto, após revisão, percebeu-se que o passe veio de um jogador adversário. Mais tarde, um pênalti chegou a precisou passar por análise no monitor, devido a uma falta sobre David Ruiz. Assim, Messi converteu a cobrança no ângulo.

Dessa maneira, a derrota nesta segunda-feira foi o terceiro jogo seguido do Inter Miami sem vitória em amistosos nesta pré-temporada da equipe. Antes, a equipe já havia empatado com El Salvador e perdido para o FC Dallas, também da MLS.

Por outro lado, o Al-Hilal, comandado pelo técnico Jorge Jesus, é o líder isolado do Campeonato Saudita, com sete pontos de vantagem sobre o Al-Nassr.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.