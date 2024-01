Corinthians x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians tenta se recuperar após duas derrotas no Paulistão - (crédito: Foto: Renato Pizzuto/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

Corinthians e São Paulo duelam nesta terça-feira (30), às 19h30, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Timão tenta dar uma resposta ao seu torcedor, após perder as últimas duas partidas para Ituano e São Bernardo. Por outro lado, o Tricolor Paulista chega embalado já que ainda não perdeu na temporada. Contudo, o embate traz uma carga emocional maior, já que tem um tabu em jogo. Afinal, o Alvinegro nunca perdeu para o Soberano, jogando em seus domínios.

Onde assistir?

O Majestoso terá transmissão da CazéTV e do Paulistão Play

Como chega o Corinthians?

O técnico Mano Menezes não poderá contar com o lateral-esquerdo Diego Palacios. Afinal, o jogador teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa direita no duelo contra o São Bernardo e está fora. Além disso, o Timão aguarda a liberação de documentos do Talleres para inscrever Rodrigo Garro a tempo de reforçar o time diante do São Paulo. O clube, inclusive, acionou à Fifa com um pedido de intervenção. Por fim, o time não deve ter muitas mudanças. Romero deve voltar ao ataque ao lado de Yuri Alberto e Hugo retoma sua vaga na lateral-esquerda.

Como chega o São Paulo?

Por outro lado, o técnico Thiago Carpini deve ter o retorno de três jogadores importantes. Afinal, Rafinha, Michel Araújo e Erick treinaram normalmente e devem ser relacionados. Aliás, o primeiro desta lista tem grandes chances de ser titular, já que Igor Vinícius deixou o duelo contra a Portuguesa lesionado. Moreira também tem chances de atuar no setor. Em contrapartida, o atacante Lucas e o meia James Rodríguez ainda não treinaram com o restante do elenco. Os dois atletas foram ao gramado do CT da Barra Funda neste fim de semana com trabalhos individualizados. Contudo, a dupla segue como dúvida para o clássico.

CORINTHIANS X SÃO PAULO

Campeonato Paulista 2024 – Quarta rodada

Data e horário: 30/01/2024, às 19h30(de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano, Hugo; Raniele, Maycon, Matheus Araújo; Matías Rojas, Romero, Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes

SÃO PAULO: Rafael; Moreira (Rafinha), Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato, Ferreirinha(Lucas); Luciano e Calleri. Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

