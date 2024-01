Aston Villa x Newcastle: escalações e onde assistir

Jogadores do Aston Villa durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação / Aston Villa - (crédito: Foto: Divulgação / Aston Villa) Jogada10 Jogada10

Em partida que movimenta a parte de cima da tabela, o Aston Villa recebe o Newcastle nesta terça-feira (30), às 17h15, em partida válida pela 22ª rodada da Premier League. Os Villans fazem grande temporada sob comando do técnico Unai Emery e seguem na briga pela liderança. Por outro lado, os Magpies querem encerrar pior sequência do ano.

Como chega o Aston Villa

Na quarta posição da Premier League, com os mesmos 43 pontos do vice-líder Manchester City, o Aston Villa atravessa um momento de instabilidade na temporada e precisa voltar a ter boas atuações para não se distanciar da briga pelo título. A vantagem do líder Liverpool, no momento, é de cinco pontos. Assim, os Villans venceram apenas uma partida nos últimos quatro jogos e tentarão, diante de um adversário que vive péssima fase, reencontrar o caminho das vitórias.

No entanto, Unai Emery segue com os desfalques de Emi Buendia, Tyrone Mings, Pau Torres e Jacob Ramsey, lesionados. Além disso, Bertrand Traoré está a serviço da seleção de Burkina Faso na Copa Africana de Nações e também será ausência nesta terça-feira.

Como chega o Newcastle

Mesmo com todo investimento realizado para 2023/24, o Newcastle decepcionou seus torcedores e aparece apenas na 10ª posição da Premier League, em conjunto com a eliminação na fase de grupos da Champions. Ao mesmo tempo, a equipe atravessa seu pior momento no Campeonato Inglês e vem de quatro derrotas consecutivas que aumentaram a pressão no trabalho do técnico Eddie Howe.

Além disso, Eddie Howe terá que “quebrar a cabeça” para tentar montar uma equipe em meio a uma série de desfalques. Joelinton, Sandro Tonali, Nick Pope, Elliot Anderson, Joe Willock e Matt Targett, lesionados, estão fora da partida contra os Villans.

Aston Villa x Newcastle

22ª rodada da Premier League

Data e horário: terça-feira, 30/01/2024, às 17h15 (de Brasília)

Local: Villa Park, em Birmingham (ING)

Aston Villa: Dibu Martínez; Konsa, Carlos, Lenglet, Moreno; Bailey, Douglas Luiz, Kamara, McGinn; Diaby, Watkins. Técnico: Unai Emery.

Newcastle: Dubravka; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Bruno Guimarães, Miley; Murphy, Isak, Gordon. Técnico: Eddie Howe

Árbitro: John Brooks (ING)

VAR: Andy Madley (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

