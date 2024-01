Mbappé pede quantia astronômica para deixar PSG e acertar com Real Madrid - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

A novela sobre o futuro de Kylian Mbappé ganhou mais um capítulo. Nos últimos meses de contrato com o Paris Saint-Germain, o atacante é alvo do Real Madrid. Os espanhóis, contudo, ouviram que a pedida não é nada baixa para contar com o atleta.

De acordo com o jornal “El Desmarque”, Fayza Lamari, mãe e empresária de Mbappé, pede 100 milhões de euros (R$ 531 milhões) de salário por ano. Além disso, o estafe deseja luvas de 175 milhões de euros (R$ 929 milhões), já que deixaria o PSG sem custos. A mãe do atleta é quem toca as negociações, mas Mbappé está ciente de todas as exigências.

Ainda segundo o portal, contudo, o Real Madrid não pretende atender aos pedidos exorbitantes de Mbappé. Por estes valores, aliás, o clube merengue cogita encerrar as conversas por entender que o atacante, hoje, não é prioridade. Vale lembrar que recentemente a equipe de Florentino Pérez renovou com Vini Jr e Rodyrgo e que Endrick chegará à Espanha no meio do ano.

Kylian Mbappé tem vínculo com o PSG até o meio de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada. O atacante francês, entretanto, já afirmou que não pretende seguir na Cidade Luz, por mais que o Paris Saint-Germain ainda tente a extensão do acordo. Dessa forma, ele está livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube no momento.

