Sorteio da Copa do Brasil 2024 é nesta terça-feira; saiba onde assistir, os potes e mais detalhes

Está chegando, enfim, a hora do maior torneio do futebol brasileiro. A Copa do Brasil 2024, que reunirá 92 equipes, começa no mês de fevereiro, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), afinal, se prepara para o sorteio da primeira fase, que acontece nesta terça-feira.

O evento será na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às 15h (de Brasília) e terá transmissão da “CBF TV”. Vale lembrar, contudo, que neste primeiro momento apenas 80 clubes jogarão a competição. Dessa forma, o Jogada10 explica a seguir tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Brasil 2024.

Datas

As primeira e segunda fase serão disputadas em jogo único, mas com diferenças entre elas. Na primeira rodada, em caso de empate, o time visitante avança. Na segunda rodada, porém, em caso de empate, os clubes decidem a vaga nos pênaltis. A partir da terceira fase, os confrontos serão decididos em ida e volta.

– Primeira fase: 21 ou 28 de fevereiro;

– Segunda fase: 6 ou 13 de março;

– Terceira fase: 1º ou 22 de maio;

– Oitavas de final: 31 de julho ou 7 de agosto;

– Quartas de final: 28 de agosto ou 12 de setembro;

– Semifinais: 2 ou 17 de outubro;

– Final: 3 ou 10 novembro.

Potes

Os 80 clubes da primeira fase serão divididos em oito potes de dez clubes cada. Na primeira fase, a ordem do chaveamento será: Pote A x Pote E; Pote B x Pote F; Pote C x Pote G; Pote D x Pote H. Os clubes mais bem ranqueados (potes A, B, C e D), porém, jogam a primeira fase fora de casa.

– A: Corinthians-SP, Fortaleza-CE, América-MG, Internacional-RS, Bahia-BA, Atlético-GO, Cruzeiro-MG, Cuiabá-MT, Coritiba-PR e Vasco-RJ;

– B: Juventude-RS, Sport-PE, CRB-AL, Criciúma-SC, Sampaio Corrêa-MA, Tombense-MG, Ituano-SP, Operário-PR, ABC-RN e Remo-PA

– C: Botafogo-SP, Brusque-SC, Paysandu-PA, Volta Redonda-RJ, Ypiranga-RS, Confiança-SE, Ferroviário-CE, Brasiliense-DF, América-RN e Aparecidense-GO;

– D: Amazonas-AM, São Raimundo-RR, Jacuipense-BA, Tocantinópolis-TO, Portuguesa-RJ, Retrô-PE, Caxias-RS, Cascavel-PR, São Bernardo-SP e Nova Iguaçu-RJ;

– E: ASA-AL, Real Noroeste-ES, União Rondonópolis-MT, Moto Club-MA, Maringá-PR, Sousa-PB, Fluminense-PI, Águia de Marabá-PA, Cianorte-PR e Marcílio Dias-SC;

– F: Operário-MT, Humaitá-AC, Trem-AP, São Luiz-RS, Treze-PB, Operário-MS, Porto Velho-RO, Anápolis-GO, Rio Branco-AC e Iguatu-CE;

– G: Athletic-MG, Nova Venécia-ES, Maranhão-MA, Itabaiana-SE, Costa Rica-MS, Murici-AL, River-PI, GAS-RR, Villa Nova-MG e Ji-Paraná-RO;

– H: Real Brasília-DF, Manauara-AM, Independente-AP, Itabuna-BA, Petrolina-PE, Audax-RJ, Olaria-RJ, Água Santa-SP, Portuguesa Santista-SP e Capital-TO.

Além dos 80 clubes citados acima, outras 12 equipes entrarão na competição já na terceira fase. Afinal, o desempenho em 2023 determina isso. Ceará-CE, Vitória-BA, Goiás-GO, São Paulo-SP, Fluminense-RJ, Palmeiras-SP, Botafogo-RJ, Flamengo-RJ, Atlético-MG, Grêmio-RS, Red Bull Bragantino-SP e Athletico-PR.

Premiação

A CBF aumentou os valores de participação e premiação da Copa do Brasil na temporada 2023. Para este ano, contudo, a entidade manteve os números. Caso um clube seja campeão disputando desde a primeira fase, porém, ele poderá receber mais de R$ 90 milhões.

– Primeira fase: R$ 1,4 milhão (Série A), R$ 1,25 milhão (Série B) e R$ 750 mil (demais clubes);

– Segunda fase: R$ 1,7 milhão (Série A), R$ 1,4 milhão (Série B), R$ 900 mil (demais clubes);

– Terceira fase: R$ 2,1 milhões;

– Oitavas de final: R$ 3,3 milhões;

– Quartas de final: R$ 4,3 milhões;

– Semifinais: R$ 9 milhões;

– Vice-campeão: R$ 30 milhões;

– Campeão: R$ 70 milhões.

