Pod V, o podcast da Voz do Esporte, recebe nesta terça o ex-jogador Diogo

Diogo é o entrevistado do Pod V desta terça-feira

O Pod V desta semana recebe o ex-jogador Diogo, que anunciou a sua aposentadoria nesta temporada. Revelado pela Portuguesa de Desportos, Diogo foi campeão da Libertadores da América com o Santos. Passou também por Flamengo, Palmeiras, entre outros clubes, além de jogar no futebol da Ásia.

A resenha, apresentada por Diego Floriano e Guilherme Estevão, está marcada para as 14h30 desta terça-feira (30), exclusivo no canal da Voz do Esporte. no Youtube, direto dos estúdios da RM Digital em São Paulo.

Mas você pode ver a qualquer momento no Youtube da Voz do Esporte!

As personalidades do mundo dos esportes no Pod V

No Pod V, os astros são as personalidades do mundo dos esportes. O Projeto nasceu de uma parceria entra a Voz do Esporte e a RM Digital, empresa reconhecida e prestigiada pela tecnologia de ponta. É responsável por grandes projetos e parcerias com as principais emissoras de TV do Brasil.

