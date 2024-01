Neymar posta fotos ‘fitness’ após críticas ao seu físico

Atacante respondeu acusações da imprensa postando fotos no story de seu instagram - (crédito: Foto: Reprodução Instagram) Jogada10 Jogada10

Neymar utilizou sua conta no Instagram para compartilhar, nesta segunda-feira (29), uma série de imagens que exibiam sua dedicação aos treinos físicos. O atacante se recupera de uma lesão séria no joelho esquerdo, que o afastou dos gramados em outubro passado.

Contudo, sua aparição ao lado do ex-jogador e atual senador Romário durante as festividades do aniversário deste no Rio de Janeiro não repercutiram bem na imprensa internacional. Os jornais "As" e "Marca", da Espanha, demonstraram insatisfação com a forma física do atacante.

"A mudança física de Neymar durante a lesão: sua nova figura comentada no aniversário de Romário", publicou o "Marca". Já o "As" escreveu "Choque nas redes sociais com a condição física de Neymar: julgue por si mesmo".

Outras pedaladas de Neymar

O jogador, que está temporariamente no Brasil enquanto não pode defender o Al-Hilal, sua equipe na Arábia Saudita, exibiu sua rotina de exercícios em uma bicicleta ergométrica. Além disso, postou uma refeição saudável. Em outra imagem, com a legenda "Segundo round do dia", apareceu ao lado de uma bicicleta de Mountain Bike.

Enquanto isso, em Riad, Arábia Saudita, o Al-Hilal, com quem o atacante tem contrato, enfrentou o Inter Miami, equipe de Messi e Luiz Suárez. Curiosamente, atletas com quem Neymar formou um ataque histórico no Barcelona anos atrás. A equipe árabe venceu por 4 a 3. Messi e Suárez marcaram para o clube americano. Pelo Al Hilal, os destaques foram os brasileiros Michael, ex-Flamengo, e Malcom, ex-Corinthians, que marcaram o terceiro e quarto gols da equipe saudita.