Aguardado no Rio de Janeiro, Luiz Henrique treina no Betis.

Luiz Henrique negocia detalhes finais do contrato com o Botafogo - (crédito: Foto: Divulgação/Real Betis) Jogada10 Jogada10

A contratação do atacante Luiz Henrique virou uma novela no Botafogo. Afinal, os dias passam, e nada do capítulo final do folhetim. Aguardado no Rio de Janeiro para assinar contrato com o clube carioca, o jogador ainda não deu “ok” e permanece na Europa para, segundo o jornal “O Globo”, acertar os detalhes finais de seu compromisso com o Glorioso. Não há previsão de desembarque no Brasil. A negociação é complexa.

Enquanto isso, Luiz Henrique treinou, nesta terça-feira (30), com o elenco do Betis. No sábado, aliás, ele disputou mais de 80 minutos na vitória do time andaluz sobre o Mallorca por 1 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

O Betis, clube de Luiz Henrique, já aceitou a oferta do Botafogo: 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões), cifras que colocam a fera como a maior contratação da história no futebol brasileiro. Os espanhóis, aliás, têm pressa, pois precisam da grana para contratar um outro atacante e um lateral-esquerdo nesta janela de transferências do futebol europeu. O grande nó é com o estafe do jogador, que exige uma cláusula de retorno à Europa.

O Botafogo, como faz parte de um conglomerado de clubes estrangeiros, topa a exigência e contou com este portifólio nas negociações para superar a concorrência de Corinthians, Flamengo e Fluminense. O Lyon (FRA), assim, seria o destino do atacante, após seu período no Mais Tradicional.

Clube e jogador também negociam o tempo de contrato. Segundo a “ESPN”, Luiz Henrique pode ficar no Botafogo de 12 a 18 meses no Botafogo, ou seja, jogaria, em 2025, no Glorioso.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.