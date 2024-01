Thiago Silva elogia trabalho de Marcão no Fluminense

Thiago Silva elogia Marcão nas redes sociais - (crédito: Photo by Ina Fassbender / AFP) Jogada10 Jogada10

Thiago Silva atualmente pertence ao Chelsea, mas sempre faz questão de acompanhar os passos do Fluminense. O zagueiro, dessa forma, rasgou elogios para Marcão nas redes sociais. O técnico interino comandou um time alternativo neste começo de 2024 e conseguiu chegar na liderança isolada do Campeonato Carioca.

“Precisamos falar desse senhor, não?!?! Um início de trabalho espetacular, com um time de meninos que não fez nenhum amistoso antes do campeonato. NENHUM!! Uma equipe que dá suporte para o elenco principal se preparar e voltar ao tempo planejado”, publicou Thiago Silva no Instagram.

Um laço criado no Fluminense

Thiago Silva e Marcão jogaram no Fluminense em 2006. O auxiliar técnico, na época, ainda atuava como volante e viva os últimos momentos da carreira. O zagueiro, por outro lado, ainda estava no começo da sua trajetória. Assim, ambos construíram uma relação muito forte de amizade e frequentemente postam fotos juntos nas redes sociais.

Thiago Silva é um dos principais alvos do Fluminense para 2024. O zagueiro atualmente pertence ao Chelsea e vive um bom momento na Inglaterra. O defensor é um dos destaques da Premier League e ainda tem contrato até junho deste ano. O jogador, por outro lado, ainda não definiu os próximos passos da carreira.

Aliás, Thiago Silva é revelado pelas categorias de base do Fluminense e participou do título da Copa do Brasil em 2007. O zagueiro colecionou convocações para Seleção Brasileira neste século e participou das últimas quatro Copas do Mundo. A expectativa da diretoria tricolor é por um retorno do jogador ao Rio de Janeiro.

