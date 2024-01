Santos aguarda Gabriel Brazão nesta quarta-feira para assinar contrato

Gabriel Brazão será jogador do Santos - (crédito: Foto: Divulgação/Inter de Milão) Jogada10 Jogada10

O Santos aguarda Gabriel Brazão nesta quarta-feira (31) para assinar contrato e ser anunciado como reforço do clube. O goleiro de 23 anos tem apalavrado um contrato até o fim de 2026 e deve ser reforço do Peixe neste ano. Ele vai chegar para disputar posição com João Paulo, que foi titular da equipe nas últimas temporadas.

Aliás, o Peixe ficará com 70% dos direitos econômicos do jogador, e a Inter de Milão manterá também uma parte visando lucro em uma negociação futura. Contudo, de acordo com Marcos Leite, empresário do goleiro, a transação foi feita sem custos.

Gabriel Brazão assinou contrato com a Internazionale válido até julho de 2025, portanto, com mais um ano e meio de duração. Mas como não faz parte dos planos da comissão técnica nerazzurra, está buscando uma rescisão amigável. Ele acabou emprestado cinco vezes no período em que esteve no time milanês.

De fato, o Santos precisa de peças de reposição para o gol, já que conta apenas com João Paulo e Diógenes, após a perda de Vladimir para o Guarani e John para o Botafogo. Ele chega indicado pelo técnico Fábio Carille e após o clube não conseguir fechar com Tadeu, do Goiás, e Marcelo Grohe, hoje na Arábia Saudita.

Brazão deve ser o último do pacotão de reforços do Santos para a temporada. Com ele, 14 jogadores acabaram contratados para todas as posições do elenco comandado pelo técnico Fábio Carille. Antes do arqueiro, chegaram: os laterais Aderlan, Hayner e Jorge, o zagueiro Gil, os volantes João Schmidt e Diego Pituca, os meias Cazares e Giuliano, e os atacantes Marcelinho, Otero, Guilherme, Pedrinho e Willian Bigode.

A carreira de Gabriel Brazão antes do Santos

Gabriel Brazão já passou pela Seleção Brasileira Sub-17 e Sub-20, tendo até uma convocação à equipe principal, por Tite, em 2018. Na altura, ele fazia parte de um processo, por parte do treinador, para dar experiência a jovens jogadores da posição, ainda que não entrassem em campo. Na carreira, defendeu Parma e Spal, na Itália, além de Albacete e Oviedo, na Espanha. Em 2022, passou pelo Cruzeiro, mas sem entrar em campo.

