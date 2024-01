Presidente do Fluminense mira novos reforços e mantém sonho por Thiago Silva

Presidente do Fluminense concede entrevista no CT Carlos Castilho - (crédito: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE) Jogada10 Jogada10

Mario Bittencourt concedeu uma entrevista para imprensa na manhã desta terça-feira (30) e comentou sobre os próximos passos do Fluminense. O presidente do clube, dessa forma, projetou títulos em 2024 e falou sobre as contratações recentes.

“Os nossos diretores (Fred e Paulo) fizeram um desenho para esse ano e tentaram montar um elenco ainda mais competitivo. A gente conquistou uma Libertadores, que era um sonho antigo do clube. No entanto, isso traz uma responsabilidade de manter o Fluminense disputando por títulos em 2024. A gente agora disputa pelo bicampeonato da Libertadores, pelo tricampeonato do Carioca, Recopa, Copa do Brasil e Brasileiro. Então nós entendemos que era necessário fazer algumas contratações, para que pudéssemos ter um elenco com mais reposição”, disse Mario Bittencourt.

O Fluminense acertou com sete contratações nesta janela de transferências e vem montando um elenco competitivo para 2024. No entanto, as responsabilidades financeiras seguem mantidas. Afinal, Mario Bittencourt planejar seguir no processo de reconstrução do clube.

“Isso não afeta nosso planejamento financeiro. Nós ainda estamos em reconstrução. Com exceção do Terans, todas as contratações foram sem custo de aquisição. Nós aumentamos nossas receitas e premiações, mas não vamos sair dessa linha. O título da Libertadores, dessa forma, nos dá mais responsabilidade no campo e fora de campo. Afinal, nós não podemos cometer nenhuma loucura e precisamos manter um equilíbrio”, afirmou Mario Bittencourt.

Contratações do Fluminense

Além das chegadas de Felipe Alves, Antônio Carlos, Gabriel Pires, Renato Augusto, Terans, Douglas Costa e Jan Lucumí, os dirigentes tricolores planejam fazer mais contratações em 2024. Afinal, Mario Bittencourt quer contar com um elenco robusto e diversificado nas próximas competições.

“Eu creio que ainda há possibilidade de fazer uma ou duas contratações em 2024. Afinal, nós temos cinco campeonatos importantes e podemos ter saída nos próximos meses”.

Em seguida, Mario Bittencourt comentou sobre Thiago Silva no Fluminense. O zagueiro é um dos principais alvos do clube para 2024, mas atualmente pertence ao Chelsea e tem contrato na Inglaterra até junho.

“O Thiago Silva disse para nós que só definiria seu futuro depois do término de contrato no Chelsea. Não há nenhuma promessa de nenhum dos lados, mas nós temos um sonho sim. Se conseguirmos trazê-lo de volta para as Laranjeiras, vai ser um prazer”.

Confira outros trechos da entrevista

Patrocínios do Fluminense

“Temos que tomar muito cuidado sobre esse valores do mercado. Temos que tomar muito cuidado com isso. Tem muita gente que diz que recebe 60 (milhões), mas recebe 20 e os bônus são de 40. Então não é verdadeiro. Aqui a gente trabalha com a verdade. Patrocínio é a mesma coisa. As notícias em nada nos afligem. Para nós não importa. Quem conhece o mercado sabe que as empresas se falam”.

Reforços de 2024

“Quase todos os reforços que vieram para o Fluminense tinham propostas financeiras maiores, casos do Renato (Augusto) e do Douglas Costa. Mas optaram vir para o clube para disputar a Libertadores, para poder trabalhar com Fernando Diniz. Todos acreditam no projeto”.

