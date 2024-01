Paz e tabu. O que está em jogo no duelo entre Corinthians e São Paulo

Corinthians quer manter o tabu em Itaquera - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

Corinthians e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (30), às 19h30, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Sempre que o Majestoso acontece em Itaquera, o famoso ”tabu” entra em campo ao lado dos jogadores. Afinal, o Timão nunca perdeu para o Tricolor Paulista em seus domínios. Assim, o Jogada1o relembra estatísticas o que está em jogo para os dois lados.

O clássico no lado do Corinthians?

O tabu em Itaquera é um status de muito orgulho para o torcedor corintiano. Afinal, em 19 majestosos, são 11 vitórias corintianas e sete empates. Depois de uma série de quatro igualdades, o Corinthians voltou a vencer no último encontro, em julho de 2023, no primeiro duelo entre as equipes pela semifinal da Copa do Brasil. Contudo, o clima atual é completamente desfavorável para o time.

Afinal, o Timão vem de duas derrotas seguidas no Estadual, para São Bernardo e Ituano. Além disso, algumas crises internas se instauraram dentro do clube. A mais polêmica foi Mano Menezes chamando Yuri Alberto de burro após o centroavante cometer uma falta, no último jogo.

Contudo, o Majestoso em Itaquera é diferente. Ao todo, nove treinadores já comandaram o Corinthians no clássico: Fábio Carille, Tite, Vagner Mancini, Mano Menezes, Jair Ventura, Cristóvão Borges, Sylvinho, Vitor Pereira e Vanderlei Luxemburgo. Aliás, o atual treinador foi quem iniciou o tabu, vencendo o primeiro embate contra o São Paulo na Neo Química Arena.

Além disso, um jogador em específico guarda boas recordações no clássico. Afinal, Romero tem o São Paulo como sua vítima preferida. O paraguaio já marcou três gols no Tricolor, sendo dois deles na histórica goleada por 6 a 1, em 2016. Por fim, vale ressaltar que o goleiro Cássio esteve presente em todos os Majestosos realizados em Itaquera.

Assim, o Majestoso aparece como uma forma de espantar toda a crise deste início de temporada. Afinal, clássico não se joga, se ganha. E o Corinthians conhece o caminho para a vitória em seus domínios.

O clássico no lado do São Paulo?

Por outro lado, o tabu é algo que incomoda pelo lado do Tricolor. Afinal, é quase uma década sem vencer o rival fora de casa, algo que virou uma zoação pelo corintiano. Contudo, é fato lembrar que quando o Majestoso acontecia no Morumbis, o São Paulo se acostumou a sair com o resultado positivo. Mas será que não chegou o momento de vencer em Itaquera?

O técnico Thiago Carpini minimizou o peso do tabu e o elenco comprou a ideia, com o objetivo de diminuir a pressão por uma vitória. Contudo, dentro do Tricolor Paulista, sabe-se que um triunfo pode motivar ainda mais a equipe para a disputa da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras. Por conta disso, mesmo com uma final no domingo (04), o treinador deve mandar força máxima em Itaquera, com o retorno de Lucas Moura e Rafinha.

Na última década, Rogério Ceni, Muricy Ramalho, Edgardo Bauza, Diego Aguirre, Cuca, Dorival Júnior, Milton Cruz, Fernando Diniz, Mancini e Hernán Crespo já treinaram o Tricolor em um Majestoso. Além disso, 106 atletas já jogaram um clássico no estádio. Nenhum deles conseguiu sair com a vitória.

Quem pode ser decisivo para o São Paulo nesta terça-feira é Luciano. O jogador, que tem passagem pelo Corinthians, costuma ter boas atuações quando joga contra seu ex-clube. No último Majestoso em Itaquera, o camisa 10 provocou uma polêmica, ao marcar um gol e comemorar dando um chute na bandeirinha que contava com um escudo do Alvinegro. Ao todo, o atacante tem cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas contra o Timão, mas nenhuma na Neo Química Arena.

Por fim, o Tricolor Paulista chega como o grande favorito para a partida. Vivendo uma melhor fase e ainda invicto na temporada, Thiago Carpini quer quebrar este tabu. Se em 2023 o Tricolor venceu pela primeira vez a Copa do Brasil, em 2024 quer encerrar um novo jejum e ganhar moral para a temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.