Copa do Brasil 2024: Confira os jogos da primeira fase

A Copa do Brasil conheceu os primeiros confrontos da edição de 2024. Nesta terça-feira (30/1), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, as partidas da primeira fase da competição foram definidas pelas bolinhas. Ao todo, são 80 clubes envolvidos. As duas primeiras fases serão disputadas em jogos únicos.

Na primeira fase, os times de pior posição no ranking de clubes da CBF de 2024 jogarão em casa. Os times mais bem colocados, enquanto isso, avançam com um empate. Já na segunda fase, a definição dos classificados acontecerá através de disputa por pênaltis, isso no caso de empate.

Além disso, a competição também contará com mais 12 times. Estes, porém, só entram na disputa a partir da terceira fase. Entre eles, estão Flamengo, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras, São Paulo e Red Bull Bragantino. Estes disputarão a Libertadores. Também estarão presentes o Goiás, campeão da Copa Verde, Vitória, campeão da Série B, o Ceará, campeão da Copa do Nordeste e Athletico-PR, classificado via Brasileirão.

A edição em 2024 também terão ausências de peso. A principal será a do Santos, rebaixado ineditamente para a divisão de acesso em 2024. Será a primeira ausência do alvinegro praiano na competição nos últimos 12 anos. Também ficarão de fora Santa Cruz, Figueirense, CSA, Vila Nova, Chapecoense, Avaí e Náutico.

Veja os confrontos:

Sousa - PA x Cruzeiro

Petrolina - PE x Cascavel - PR

Anápolis - GO x Tombense - MG

Nova Venécia - ES x Botafogo - SP

Cianorte - PR x Corinthians

Olaria - RJ x São Bernardo - SP

Humaitá Sampaio Corrêa - MA x Sampaio Corrêa

Maranhão - MA x Ferroviário - CE

Fluminense - PI x Fortaleza

Manauara - AM x Retrô - PE

Porto Velho - RO x Remo - PA

River - PI x Ypiranga - RS

Real Noroeste - ES x Cuiabá

Audax-Rio - RJ x Portuguesa - RJ

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Golpista se passa por Xabi Alonso e pede dinheiro para ir ao Liverpool

Golpista se passa por Xabi Alonso e pede dinheiro para ir ao Liverpool Esportes Presidente do Fluminense explica situações de André e Arias

Presidente do Fluminense explica situações de André e Arias Esportes Líder do Alemão, Bayer Leverkusen tem interesse em Asensio, do PSG

Líder do Alemão, Bayer Leverkusen tem interesse em Asensio, do PSG Esportes Felipe Garcia chega a 200 jogos pelo Tombense: ‘Feliz por fazer história’

Felipe Garcia chega a 200 jogos pelo Tombense: ‘Feliz por fazer história’ Esportes Neymar posta foto de treino e rebate críticas: ‘Chupa haters’

Neymar posta foto de treino e rebate críticas: ‘Chupa haters’ Esportes NBA tem vitória dos líderes, revés dos Bucks e tapa de desafeto em LeBron