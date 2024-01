Caetano e CBF têm reunião, mas decisão será divulgada após Atlético x Cruzeiro

Rodrigo Caetano está na mira da CBF - (crédito: Foto: Divulgação/Atletico MG) Jogada10 Jogada10

O diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, é o principal alvo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ser diretor de seleções. Aliás, as partes já tiveram uma reunião.

Nessa segunda-feira (29), Caetano se encontrou com Ednaldo Rodrigues, no Rio de Janeiro. Ele garante, afinal, que o martelo sobre a decisão ainda não foi batido.

A CBF apresentou o projeto e o que espera do trabalho de Rodrigo Caetano. Aliás, lhe explicaram todas as exigências do cargo e como será a estrutura das seleções masculina e feminina. Além disso, transmitiram a Rodrigo que será importante proximidade com Dorival Júnior no dia a dia da Seleção Brasileira.

O cargo já teve outros nomes na lista, como o ex-lateral Filipe Luís, o tetracampeão em 1994 Mauro Silva e o ex-treinador Muricy Ramalho. Eles, no entanto, não aceitaram o convite.

Ednaldo, afinal, ressaltou a pessoas próximas que tem tempo para montar toda a estrutura, afinal, ele quer que tudo esteja pronto na primeira convocação de Dorival Júnior. Isso vai acontecer no dia 1º de março. A Seleção Brasileira terá amistosos contra Inglaterra e Espanha no próximo mês.

CBF quer evitar problemas com o Atlético

Existe, aliás, uma preocupação de Ednaldo com o Atlético. As partes tem ótima relação e não é desejo da CBF desagradar a cúpula atleticana neste momento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.