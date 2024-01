Deco despista sobre substituto de Xavi Hernández no Barcelona

Deco é diretor esportivo do Barcelona, que deve perder o técnico Xavi Hernández ao fim desta temporada - (crédito: - Foto: Divulgação / Barcelona) Jogada10 Jogada10

O diretor esportivo do Barcelona, Deco, foi flagrado ao lado de Lucas Bergvall, meio-campista sueco, que está na mira do clube culé. No entanto, ao ser questionado por jornalistas sobre o substituto de Xavi Hernández à frente da equipe, o dirigente despistou. A princípio, o treinador ficará até o fim da temporada. A informação é do portal espanhol “Mundo Deportivo”.

Recentemente, o comandante espanhol voltou a deixar claro a intenção de deixar o Barcelona, De acordo com o profissional, não há uma valorização no cargo, a ponto de fazê-lo curtir a experiência. No entanto, Deco preferiu ser breve ao ser perguntado se o clube já escolheu o substituto do atual treinador: “Pode ser…”, ressaltou.

“Não se valoriza nosso trabalho em um momento muito delicado. Tinha a decisão tomada desde o começo da temporada. Me mataram quando disse que estamos em construção. Tenho a sensação de que, faça o que fizer, diga o que disser, nunca vão comprar nada, nem ganhando a La Liga, nem a Supercopa (da Espanha), nem apostando nos jovens. É um tema de entorno, de clube e de exigência”, declarou Xavi, antes de completar:

“Te fazem sentir que não vale a pena diariamente. Falando com Pep (Guardiola) e com Ernesto (Valverde), já me contaram. Vi o Luis Enrique sofrer. Temos que refletir. Temos um problema em relação à exigência. Não se disfruta, não é qualidade de vida. Meu sonho era treinar o Barça, ganhar títulos jogando bem, e assim fizemos. Fiz o melhor para o clube, acreditei até o final. (Ao próximo técnico) lhe diria que desfrutasse, mas é impossível”, lamentou Xavi.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.