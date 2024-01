Corinthians tenta contratação do zagueiro Pablo, do Flamengo

Pablo disputou sua primeira partida com a camisa do Flamengo em 2024 no empate com a Portuguesa - Foto: Paula Reis / Flamengo - (crédito: Foto: Paula Reis / Flamengo) Jogada10 Jogada10

O Corinthians definiu um novo alvo para reforçar o sistema defensivo nesta janela de transferências e tem interesse na contratação do zagueiro Pablo, de 32 anos, que pertence ao Flamengo. A informação foi divulgada inicialmente pelo ‘Uol’.

As negociações estão sendo conduzidas por Fabinho Soldado, novo executivo de futebol do Corinthians, que, inclusive, fazia parte do quadro de funcionários do Flamengo até a semana passada.

Além disso, a expectativa do Timão é poder contar com o zagueiro por empréstimo. No entanto, o clube paulista não descarta a possibilidade de contratar Pablo em definitivo. O defensor já teve uma passagem pelo Corinthians em 2017, quando disputou 51 partidas e conquistou os títulos do Campeonato Paulista e do Brasileirão.

Pablo teve poucas chances no Flamengo em 2023, sendo reserva na maior parte da temporada. Assim, o zagueiro disputou apenas 15 partidas na temporada passada e pode ter mais oportunidades no clube paulista caso o negócio se concretize.

Flamengo e Matheuzinho vivem impasse entre Botafogo e Corinthians

O Corinthians voltou as atenções ao sistema defensivo após a saída de Lucas Veríssimo para o Al-Duhail, do Qatar. Atualmente, o técnico Mano Menezes conta com Félix Torres, Caetano, Gustavo Henrique e Raul Gustavo para a posição.

