Clube turco faz sondagem e estuda proposta por James Rodriguez

O Besikitas, da Turquia, procurou os representantes do meio-campista James Rodriguez, do São Paulo. O jogador não está com uma grande passagem no Morumbi e os turcos decidiram fazer uma sondagem para saber se era possível uma negociação. Contudo, o Tricolor ainda não recebeu nenhuma oferta.

James está no São Paulo desde agosto de 2023, mas ainda não conseguiu ter o brilho que se esperava. Em 2024, o jogador vem treinando com restrições, para melhorar sua condição física e ainda não estreou nesta temporada. Aliás, ele sequer está inscrito no Campeonato Paulista neste momento.

O jogador se sente incomodado pela falta de perspectiva em jogar com mais frequência. Além disso, pessoas próximas a ele afirmam que o São Paulo lhe deve alguns pagamentos, o que também cria atritos. Contudo, vale lembrar que a janela de transferências na Turquia fecha no dia 9 de fevereiro.

James Rodríguez não garantiu permanência em 2024

No ano passado, o jogador concedeu entrevista ao ”ge” e disse que não confirmava sua permanência no São Paulo em 2024. Segundo James, o futebol ”muda muito rápido”.

“Aí não sei. No futebol muda tudo muito rápido. Nunca gostei de falar sobre futuro, só Deus sabe. Gosto de falar do presente, do dia a dia. Não sei o que vai acontecer em 2024, o futebol muda muita coisa. Um dia estamos aqui, outro dia estamos em outro lugar. Não sei, gosto de falar do presente, e o presente é agora. Vou tentar ficar bem para ajudar o time. Se ficar ou não”, disse James.

Ele tem contrato com o São Paulo até junho de 2025. James ainda deseja jogar no Tricolor, mas não descartaria uma mudança. Pelo clube, o colombiano marcou um gol e deu três assistências em 14 partidas.

