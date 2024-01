Manchester City x Burnley: escalações e onde assistir

Haaland ainda não está 100% e deve ser opção no banco de reservas do City - Foto: Divulgação / Man. City - (crédito: Foto: Divulgação / Man. City) Jogada10 Jogada10

Dia de reencontros no Etihad Stadium. City e Burnley se enfrentam às 16h30, em partida válida pela 22ª rodada da Premier League, em duelo que marca o primeiro encontro do agora técnico Vincent Kompany contra o clube onde fez história e se tornou ídolo em Manchester.

Como chega o Manchester City

Vice-líder da Premier League com 43 pontos, o City segue na perseguição ao Liverpool que abriu cinco pontos de vantagem. No entanto, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola tem uma partida a menos que seus concorrentes diretos devido à disputa do Mundial de Clubes no fim do ano passado.

Ao mesmo tempo, o City vem de uma vitória importante sobre o Tottenham, fora de casa, que garantiu a classificação da equipe na Copa da Inglaterra.

Com as atenções voltadas para a disputa da Premier League, a expectativa é que Guardiola mande a campo a equipe com força máxima. No entanto, o artilheiro Haaland ainda não está 100% e deve começar a partida no banco de reservas. Além disso, o desfalque confirmado fica por conta do zagueiro Akanji.

Como chega o Burnley

Por outro lado, o recém-promovido Burnley terá um duelo complicado pela frente, mas que vai mexer com a emoção do técnico Vincent Kompany. O belga vai enfrentar o City pela primeira vez desde que se tornou treinador. No clube de Manchester, o ex-zagueiro escreveu seu nome na história do clube e virou ídolo do torcedor.

No entanto, a vida do Burnley na Premier League não está nada fácil. A equipe somou apenas 12 pontos em 21 rodadas e corre grandes riscos de rebaixamento.

Manchester City x Burnley

22ª rodada da Premier League

Data e horário: quarta-feira, 31/01/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Manchester City: Ederson; Walker, Aké, Rúben Días e Gvardiol; Rodri, Kovacic (Matheus Nunes) e De Bruyne (Bernardo Silva); Foden, Doku e Julián Álvarez (Haaland). Técnico: Pep Guardiola.

Burnley: Trafford; Vitinho, O’Shea, Ekdal e Al-Dakhil; Brownhill, Cullen, Gudmundsson e Odobert; Amdouni e Lyle Foster. Técnico: Vincent Kompany.

Onde assistir: Star+

