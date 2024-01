Ednaldo Rodrigues explica procura por um Coordenador: ‘Com propriedade’

Ednaldo Rodrigues fala sobre início de trabalho de Dorival Júnior na Seleção Brasileira - (crédito: - Foto: Reprodução / CBF TV) Jogada10 Jogada10

Após o sorteio das primeiras fases da Copa do Brasil, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, falou sobre a procura pelo novo Coordenador técnico da Seleção Brasileira. De acordo com o mandatário, existem muitos profissionais qualificados no país, que podem assumir o cargo neste ciclo visando a Copa do Mundo de 2026.

“Têm muitos. É uma função que tem muitos profissionais qualificados. Eu posso dizer que além do Rodrigo Caetano, tem tantos outros que sempre chegam às observações e currículos. A CBF está escolhendo com propriedade. Não basta só o presidente querer um nome. Este nome, mesmo que seja administrativo, tem que ter a empatia da presidência e do treinador. Queremos fazer de uma forma que seja leve, para que aqueles que venham, tenham compromisso e foco para ganhar a Copa do Mundo”, frisou.

Vale destacar que a entidade tem Rodrigo Caetano, atual executivo do Atlético-MG, como favorito para ocupar a pasta. O diretor teve uma reunião com Ednaldo Rodrigues na última segunda-feira (29) e ouviu a proposta, segundo informações do portal ‘ge’. O cargo está vago desde a saída de Juninho Paulista após o Mundial do Catar.

Saída de Diniz

No planejamento inicial da CBF, Fernando Diniz comandaria o Brasil nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, porém o treinador não permaneceu por opção da entidade.

“Enaltecemos todos aqueles que passam pela entidade. Diniz também foi um treinador que nós colocamos a nossa convicção sobre o trabalho dele. Gosto de cumprir o que a gente acerta. Quando contratamos Diniz e conversamos com o Mário (Bittencourt, presidente do Fluminense), falamos que seria só para aquela situação. Eu não queria quebrar um acordo que foi feito. Apenas cumpri, já que precisaríamos de um treinador efetivo para a Copa do Mundo”, disse Ednaldo.

Confiança no trabalho

Ednaldo Rodrigues também ressaltou que a entidade dará o apoio necessário para que Dorival Júnior, novo técnico da seleção, tenha tranquilidade neste ciclo.

“Iniciando um trabalho. Dorival está conhecendo a casa e fazendo suas observações. A CBF procura dar apoio necessário para que a gente possa ter um ciclo de Copa do Mundo positivo e conquistar a competição”, concluiu.

