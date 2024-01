Fluminense renova contrato do atacante Kauã Elias

Kauã Elias comemora gol pelo sub-17 do Fluminense — Foto: Marina Garcia/Fluminense FC - (crédito: — Foto: Marina Garcia/Fluminense FC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense assinou, nesta terça-feira (30), o contrato de renovação com Kauã Elias. Uma das grandes promessas de Xerém, o atacante, de 17 anos, agora tem vínculo até o fim de 2029. A multa rescisória gira em torno de 70 milhões de euros para o exterior – cerca de R$ 376 milhões. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O jovem tinha contrato até o fim de 2026 e uma multa rescisória para o exterior de R$ 280 milhões. Contudo, por estar em seu primeiro vínculo profissional, o salário ainda era equiparado ao da base. Assim, a renovação se arrastou nos últimos meses em virtude das exigências do estafe do atleta.

Na reapresentação do elenco que disputou o início do Carioca, recheado de jogadores da base. Kauã não compareceu A demora aconteceu justamente por causa do impasse na negociação. Nesta terça-feira (30), o atacante utilizou sua rede social para celebrar o novo acordo, com o uso de emojis.

Por fim, na temporada passada, o jogador esteve em campo pela Copa Libertadores, diante do The Strongest, na altitude de La Paz, no jogo da fase de grupos. Recentemente, o jovem foi destaque do Sul-Americano Sub-17 do Brasil, em que foi um dos artilheiros com cinco gols.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.