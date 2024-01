África do Sul elimina Marrocos na Copa Africana

Adli (de vermelho) luta pela bola com o sul-adricano Mokoena - (crédito: Foto: Sia Kambou/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Supresa na Copa Africana. Nesta terça-feira (30/1), pelas oitavas de final da competição, Marrocos considerado um dos grandes favoritos ao título, caiu diante da Áfica do Sul, 2 a 0. Grande supresa. Os gols que eliminaram a seleção semifinalista da Copa do Mundo de 2022 (a primeira da África a chegar tão longe na história dos Mundiais), foram de Makgopa e Mokoena, no início do segundo tempo. Nas quartas, os sul-africanos enfrentarão Cabo Verde.

Marrocos ineficaz

Marrocos perdeu pela sua ineficiência ofensiva. Teve maior posse (54%) e muito mais finalizações, 11 a 3. Porém, de todos os seus chutes, apenas um foi no alvo. Já os sul-africanos acertam três no alvo e duas entraram. A primeira numa boa trama pela esquerda do ataque. Makgopa recebeu e tocou no cantinho do goleiro Bono, aos sete do segundo tempo. Atrás do placar, Marrocos foi todo para cima e teve a chance de ouro para empatar aos 39 minutos: um pênalti a seu favor. Hakimi desperdiçou. No fim, os marroquinos, que em 2023 venceram o Brasil em amistoso, no desespero, ficaram com dez: Amrabat, um dos craques do time, foi expulso. E, nos acréscimos, Mokoena, num golaço de falta ampliou.

