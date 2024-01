Newcastle vence fora de casa, e sobe na tabela do Inglês

Schar pega a sobra e faz seu segundo gol na vitória do Newcastle sobre o Aston Villa - (crédito: Foto: Adrian Dennis/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Newcastle conseguiu um grande resultado, nesta terça-feira (30/1), pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Fora de casa, no Villa Park, venceu o Aston Villa por 3 a 1. Esta foi a primeira derrota em casa do Aston nesta Premier League. Os gols do Newcastle foram de Shar (dois) e Aléx Moreno, contra. O Aston diminuiu com Watkins.

A boa vitória sobre o Aston Villa fez o Newcastle subir na tabela, agora em sétimo lugar, com 32 pontos. Mas os Magpies podem perder duas posições ao fim da rodada. Já o Aston Villa segue em quarto lugar, com 43 pontos. Contudo, pode perder a posição para o Tottenham, que joga nesta quarta-feira (30/1) contra o Brentford.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Zagueiro-artilheiro põe o Newcastle na frente

O Aston Villa teve a bola no primeiro tempo. Porém, nenhuma eficiencia ofensiva. Apenas três finalizações, uma no alvo sem perigo e uma cabeçada no fim da etapa, quando já perdia por 2 a 0.

Isso mostra que o poder ofensivo foi todo dos visitantes. Afinal, além dos gols, o Newcastle teve duas chances claras com Gordon. E, das nove finazalizações, duas entraram. Ambos em bolas paradas. E da mesma forma. Aos 31 minutos, Trippier cobrou escanteio da direita e Schar se antecipou ao marcador para fazer 1 a 0. Aos 36, novo escanteio cobrado por Trippier da direita. Desta vez, a zaga rechaçou. Mas Gordon pegou a sobra e mandou no travessão. Na sobra, de novo Schar, o zagueiro-artilheiro mandou para a rede.

Vitória assegurada para os visitantes

O Aston Villa sonhava com a reação na etapa final. Mas deu um vacilo grande ao ceder um contra-ataque para o Newcastle. Gordon lançou Almíron (que entrou no intervalo) e este cruzou para Gordon, que pegou mal. Mas bola bateu no zagueiro Alex Moreno, que fez contra. Somente aí o Villa descontou, com Watkins, aos 25. Pouco depois ele chegaou a fazer mais um gol, mas anulado por impedimento.

Jogos da 22ª rodada do Campeonato Inglês

Terça-feira (30/1)

Nottingham Forest 1×2 Arsenal

Luton Town 4×0 Brighton

Fulham 0x0 Everton

Crystal Palace 3×2 Sheffield United

Aston Villa 1×3 Newcastle

Quarta-feira (31/1)

Manchester City x Burnley – 16h30

Tottenham x Brentford – 16h30

Liverpool x Chelsea – 17h15

Quinta-feira (1/2)

West Ham x Bournemouth – 16h30

Wolverhampton x Manchester United – 17h15

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.